Na kus řeči tentokrát s … Felixem Slováčkem

Třetí letošní setkání tohoto již oblíbeného cyklu proběhne již ve středu 6. března od 19 hodin v areálu brandýského zámku.

A tentokrát si přijde na své ta dámská část publika, neboť to bude „Speciál pro ženy“. A skutečně to bude stát za to. Do křesla pro hosta totiž usedne špičkový muzikant, který se již stal hudební legendou. Felix Slováček starší, vlastním jménem Antonín Slováček je český klarinetista, saxofonista, hudební skladatel a dirigent. Kromě svého působení v oblasti populární hudby se dobře uplatnil také jako interpret klasického klarinetového repertoáru. Býval členem Orchestru Karla Vlacha a posléze dlouholetý sólista Orchestru Ladislava Štaidla, jenž téměř dvě desítky let byla doprovodnou skupinou Karla Gotta. Vystupoval i s celou řadou dalších hudebních těles jako Big Band Gustava Broma, RIAS Radio Big Band, Big Band Radio Copenhagen či WDR Big Band Köln. V roce 1983 se stal šéfdirigentem Tanečního orchestru Československého rozhlasu, který pod názvem Big Band Felixe Slováčka řídí dodnes. Je však znám i jako interpret vážné hudby a spolupracoval například s s European Community Chamber Orchestra, slovenskou filharmonií, drážďanskou filharmonií, symfonickým orchestrem hesenského rozhlasu a dalšími významnými symfonickými orchestry. Svoji hudební mnohostrannost vždy prokazoval také jako skladatel a jako sólový hráč získal řadu ocenění na mezinárodních soutěžích. Na svém kontě má více než 500 nahraných titulů a téměř dva miliony prodaných zvukových nosičů.

Takže určitě to opět bude zajímavé setkání, neboť zde kromě vyprávění ze svého uměleckého života zahraje známé melodie. Zazní zde i ty nejznámější z dnes již legendárních filmů jako „Tři oříšky pro Popelku“ či „Tenkrát na Západě“.

mar