O porážce Mělníka rozhodla poslední třetina

Mělničtí hokejisté se v prvním semifinálovém utkání střetli s lídrem základní části Krajské ligy. A bohužel to bylo patrné. Třebaže Junior bylo jedním ze tří mužstev, které Čáslavi uštědřilo porážku, tentokrát na jejím stadionu si to nezopakoval. Úvodní třetina byla vyrovnaná i ve střední části si Mělník jednogólovou ztrátou udržoval naději, avšak střelecky se mu nedařilo. A právě poslední třetina byla pro mělnické osudová, kdy brankař hostů lovil puk ze sítě hned třikrát. Skóre mohlo být ještě větší, neboť domácí neproměnili trestné střílení. Vykřesat naději na rozhodující třetí zápas a případný postup do finále může Junior v sobotu 2. března na vlastním ledě od 17.30.

HK Čáslav – HC Junior Mělník 4 : 0

Třetiny: 0:0, 1:0, 3:0

Branky a nahrávky: 21. T.Pipek (Navrátil), 43. Kraučuk (Šulc), 55. M.Pipek (T.Pipek), 58. Borovanský (Bílek)

Vyloučení: 9-8, navíc bylo za faul Bílka (Čáslav) nařízeno trestné střílení (neproměněno). Využití: 1-0. V oslabení: 1-0

Rozhodčí: Hruška, Kučera – Větrovský, Matějček

Diváci: 594

HK Čáslav: M.Svoboda (Krištof) – L.Svoboda, Lang, Bílek, Kůrka, Šlejtr, Janata, Šulc, M.Pipek, Kraučuk, Křišťan, Ježek, T.Pipek, Muras, Borovanský, Vlach, Navrátil, Sladký

HC Junior Mělník: Vokurka (Fiala) – Prejza, Novák, Cicvárek, Kubica, Kulhánek, Krejsa, Lenc, Vaněk, T.Havel, D.Havel, Šípek, Šubrt, Fedymycz, P.Litera, Stinka, Škarohlíd, Šícha, Macek

mar