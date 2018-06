Louka Fest se rozezní již potřetí

Areál brandýského zámku opět přivítá 3. ročník open air festival folkových a bluegrassových kapel „Louka Fest 2018“. Celou akci zahájí v pátek 8. června od 18 hodin skupina ANEBO a o hodinu později se uskuteční koncert zpěvačky, multiinstrumentalistky a skladatelky Radůzy a její kapely. Její hudba vychází částečně z šansonu, ale největší díl inspirace čerpá z folklóru a nálady městských odrhovaček, které v jejím syrovém podání nabízejí nečekané hudební i textařské obraty. Řadí se tak silné generaci alternativní scény devadesátých let, která sklízí úspěchy nejen na domácích pódiích, ale i v zahraničí.

Hlavní festivalový den bude sobota, kdy posluchači zamíří opět do rozlehlého prostoru spodní části zámecké zahrady. Na zdejším pódiu od 13 hodin nejprve vystoupí jedna z již hudebních legend, textař, skladatel, zpěvák a kytarista Oskar Petr. Následovat bude další legenda, tentokrát polabská, jenž zde působí již od 80.let, a to kapela Diogenes. Skupinu Baťa a Kalábůf něžný beat snad již není třeba ani představovat a po ní vystoupí pražská multižánrová kapela The Amplified Acoustic Band, dvorním to předskokanem Vládi Mišíka a ETC. Domácí Klasickej postup rovněž bude zdejším fanouškům melodického rocku dobře znám. A vše zakončí koncert již známé a populární kapely Jelen. Skupina hraje „roots music“, vlastní tvorbu vycházející z kořenů populární hudby jako je country, folk, bluegrass či blues. Kromě skvělé muziky nebude samozřejmě chybět neméně skvělé občerstvení v podobě dobrého piva, kvalitního vínka, výborné kávy a dalších dobrot dle vlastní chuti.

