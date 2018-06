Ve Staré Mydlárně zazní unikátní jump – blues padesátých let

Po pořádně nadupaném víkendu, kdy to v mělnickém klubu pořádně dunělo, se sem vrací „klasika“. A tím bude blues. Avšak ne ledajaké. Plzeňské trio St. JOHNNY Band je jediná kapela v republice hrající jump-blues padesátých let. Skupinu založil v roce 2005 Jan Stehlík alias St. JOHNNY inspirován svými cestami po USA. Jeho syrový pěvecký projev, stylová hra na kytaru a záliba ve starých aparátech jsou zárukou autentického bluesového zvuku jeho kapely. V jeho repertoáru najdeme jak vlastní tvorbu, tak i osvědčené bluesové standardy. Kromě něho sestavu tvoří baskytarista Zdeněk „Wimpy“ Tichota a za bicími usedá Pavel Plánka. Častý hostem kapely bývá excelentní hráč na foukací harmoniku Charlie Slavík. Ale skupina působila i jako skvělý předskokan takových bluesových legend jako Charlieho Musellwhitea, Lurrieho Bella, Paula Lamba či Any Popovic. Rovněž doprovázela amerického zpěváka a kytaristu Brenta Moyera na jeho Evropských turné. Kromě koncertování po vlastech českých vystupuje i v Rakousku, Německu, Polsku, Srbsku, Maďarsku a samozřejmě na Slovensku.

A nyní, tento pátek 8. června po více nežli roce se vrací do Staré Mydlárny, kdy se sem vrátili po čtyřleté přestávce a opět tu navodí tu fantastickou atmosféru jako vždy.

mar