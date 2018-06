Legendární Tři sestry se vrací do Houštky

Tato legendární kapela se stále stejným nadšením už více než třicet let objíždí českou kotlinu. Původně hrála punk, později však inklinovala k různým stylům hudby přes rock, punkrock, občas i metal až po hardcore. Textařem, hlavním zpěvákem a nejznámější osobností kapely je Lou Fanánek Hagen, vlastním jménem František Moravec. Někdy se styl této kapely označuje také jako pubrock pro její texty s hospodskou tématikou.

Kapela vznikla v roce 1985 v tehdy kultovním hostinci Na Staré Kovárně v pražském Braníku. Záhy začalo seskupení koncertovat po klubech a kulturních zařízeních a v roce 1990 vydalo své debutové – z dnešního pohledu již legendární – album „Na Kovárně, to je nářez“. Od té doby pak plodný soubor publikoval více než dvě desítky alb. V roce 2011 byly Tři sestry uvedeny do Beatové síně slávy.

I v letošním roce odstartovala svoje tradiční letní Radegast tour 2018 v jehož rámci až do září navštíví 21 open-air areálů Čech a Moravy. A což letos je již naprosto typické, bude to rovněž „jubilejní“. U příležitosti dožitých 33. narozenin své existence jej shrnula do tiché modlitby, která je zároveň i mottem tour: „Plechový Ježíši, koroduj za nás…“. K dovršení těchto Kristových let se vyjádřil lídr kapely Lou Fanánek Hagen:

„Před třiceti lety se nám mnozí vysmívali, či přímo – a to je horší – ohrnovali nos. A kde jsou dnes Tři sestry, a kde oni? Mnozí na hřbitově zakopáni, a zbytek? V marnosti brodí se životy, trýzněni službou ‘na panskym’, skrývanou touhou po jiných ženách, či touhou po pohádkových večírcích a životě bez budíku…, anebo jsou možná šťastni! Jako my, už třiatřicet let.“ Jako obvykle s sebou kapela přiveze i velkolepou pódiovou show a zcela nový playlist, v němž představí také několik nových písní z připravovaného alba. V areálech nebude chybět ani čepované pivo Radegast a putovní výčep, který bude ku prospěchu kapely a fanoušků v prvních řadách umístěn přímo na pódiu.

Jednou z těchto zastávek bude opět i areál letního kina v Houštce kde si to vše téměř na den po roce mohou fanouškové této legendární kapely užít v pátek 29. června v 18 hodin. Avšak i zde se představí jejich hosté v podobě skupin E!E, Doctor P.P. a zde to budou i LETY MIMO.

Není pochyb, že to bude opět pořádný „nářez“, jenž tak nemusí být pouze jenom Na Kovárně…

mar