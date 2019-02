Na kus řeči tentokrát s … Josefem Dvořákem

Další setkání tohoto již oblíbeného cyklu opět proběhne ve čtvrtek 14. února od 19 hodin v areálu brandýského zámku.

A bude to skutečně zase setkání, které určitě všechny skvěle pobaví. Josef Dvořák patří totiž k nejvýraznějším osobnostem českého humoru na jevišti, v televizi i filmu. Málokdo ví, že se vyučil nejprve automechanikem což využil i ve své herecké profesi zvláště v dnes již kultovním filmu „Jáchyme hoď ho do stroje“ kde ztvárnil automechanika Bédu Hudečka. Představil se v celé řadě dalších úspěšných komediích sedmdesátých let z nichž možno jmenovat „Parta hic“, „Hop-a je tu lidoop“ či „Buldoci a třešně“. V letech 1972-1990 patřil k oporám hereckého souboru Divadla Semafor, kde původně hrál po boku Jiřího Suchého a Jitky Molavcové v proslulé „Kytici“ či „Čarodějkách“. Později však kolem sebe soustředil samostatnou hereckou skupinu, která se pak stala základem pro založení Divadelní společnosti Josefa Dvořáka s níž pořádá dodnes zájezdová představení po celé republice. Z jeho divadelních her stojí za zmínku „S Pydlou v zádech“, „Lucerna aneb Boj o lípu“ nebo „Čochtan vypravuje“. Právě vodníci se stali jeho doménou v mnoha pohádkách či seriálech z nichž možno jmenovat také již legendární „Arabelu“. Koncem 80. let dokonce s dalšími herci na gramofonovou desku natočil „Vodnickou školu Josefa Dvořáka“. Avšak jistě nejvíce vstoupil do podvědomí diváků díky obrazovce. Zejména účastí v televizních seriálech, kde hrál i role s dramatičtějším zabarvením, byť s komediálním podtextem z nichž možno zmínit nestárnoucí „Byli jednou dva písaři“ v němž prokázal své herecké umění či stále populární „Nemocnice na kraji města“ a „Cirkus Humberto“. Své umělecké kvality a to, že není „pouze“ komikem předvedl v televizním filmu Jiřího Hubače „Hřbitov pro cizince“ kde ztvárnil hlavní postavu bývalého anglického letce Vildy Semeráda. Nejmladší diváci jej znají nejenom coby vodníka ale i z večerníčků kde namluvil Maxipsa Fíka či Boba a Bobka, králíky z klobouku.

Není tak pochyb, že to opět bude zajímavé setkání, neboť jeho vyprávění má tu pravou „šťávu“ a určitě se návštěvníci nejenom dozví mnoho zajímavého, ale především se pořádně zasmějí.

mar