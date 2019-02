Okresní derby zajistilo Junioru čtvrtfinále play off

V předposledním kole základní části Krajské ligy se mělničtí hokejisté vydali do Kralup nad Vltavou. Jak jsme již minulé psali, tamnímu mužstvu se v letošní sezóně příliš nedaří a tak se zdálo být snadným soupeřem. To se také vzápětí i potvrdilo. Zdá se to až neuvěřitelné, ale v úvodní minutě již na ukazateli svítilo skóre 0:2 pro hosty! Avšak i přes intenzivní snahu mělnických se už nepodařilo zvýšit a ani domácím se rovněž střelecky nedařilo. Blesková akce se zopakovala i ve druhé třetině kdy již v 39. vteřině T.Havel zvýšil na 0:3. A podobně jako v úvodu, i nyní po 30 vteřinách lovil domácí gólman puk za své branky znova. O utkání a zároveň postupu do čtvrtfinále play off bylo prakticky rozhodnuto. Tato skutečnost se projevila i průběhem další hry kdy šance na obou stranách zůstaly nevyužity. V poslední části se sice domácím podařilo překonat Vokurku, ale střela M.Krejsy definitivně zpečetila výsledek zápasu. Mělničtí fanouškové se mohou těšit na poslední kolo základní části kdy Junior přivítá na svém ledě Černošice na které ztrácí pouhý bod. V případě vítězství se tak domácí posunou do čela tabulky západní skupiny což se i projeví ve výběru soupeře pro čtvrtfinále. Takže v sobotu 16. února od 17.30 držme palce!!!

HK Kralupy nad Vltavou – HC Junior Mělník 1 : 5

Třetiny: 0:2, 0:2, 1:1

Branky a nahrávky: 45. Šebesta (Borkovec) – 1. T.Havel (Šubrt, P.Litera), 1. Macek (Novotný), 21. T.Havel (P.Litera, Šubrt), 22. Šípek (Kubica), 48. Krejsa

Vyloučení: 6-4 Využití: 1-0 V oslabení: 0-0

Rozhodčí: Kučera – Větrovský, Matějček

Diváci: 420

HK Kralupy nad Vltavou: Exner (Turza) – Sikela, Kulhavý, Šebesta, Prášek, Bunda, Pražienka, Davídek, Kalla, Hanžl, Student, Kučera, Řehák, Borkovec, Šarše, Homolka, Roubal, Kaprál, Tůma

HC Junior Mělník: Vokurka (Fiala) – Prejza, Novotný, Cicvárek, Kubica, Kulhánek, Krejsa, Kapoun, T.Havel, D.Havel, Šípek, Šubrt, Litera, Šícha, Macek, Kratochvíl, Stinka

Komentář: http://www.hcjuniormelnik.cz/match/detail/id/1399

mar