Představí se perspektivní kapela známého herce

Po delší době, a to v pátek 15. února, do mělnického klubu Stará Mydlárna zamíří pražská root-rocková hudební formace, která za během víc jak deseti let svého působení již několikrát změnila svůj název. Nicméně před čtyřmi lety si začali říkat TH!S a tvoří jí skutečně zajímaví členové různých povolání.

Herce i režiséra Vojtu Kotka si mnozí vybaví z dnes již kultovního filmu „Snowborďáci“, avšak svůj talent projevil například i v dalších filmech jako „Tobruk“, „Venkovský učitel“ či v třídílném snímku Agnezky Holland „Hořící keř“, v němž předvedl skutečně pozoruhodný výkon. Avšak asi je daleko méně těch, kteří mají povědomost o tom, že se Vojta věnuje i muzice a hraje právě s touto kapelou coby basák.

Dále je to kytarista Honza Melíšek jeho výčet zaměstnání je vskutku pozoruhodný. Kuchař, šenkýř vinného sklípku, podlahář, malíř, barman studentského klubu, sádrokartonář, marketingový specialista, copywriter nebo traffic manager v kreativní agentuře. V současnosti zastává produkční práce v reklamě.

Dalším kytaristou je Ondřej Vyoral, jenž pracovat jako pokladník v bance a později se tamtéž věnoval správě a úschově cenných papírů. V současnosti je depozitářem fondů kolektivního investování.

A konečně za bicími sedí Josef Černý, který má k zdejšímu regionu nejblíže, neboť navštěvoval školní lavice v Neratovicích. Nejprve pracoval jako zprávař na dvou pražských rádiích a v současnosti řídí na jednom z nich obsah vysílání.

Skupina dříve hrála pod názvem R.O.H.lick či Zevláci a na repertoáru měla rovněž covery. Současný název kapely je důsledkem snahy odlišit se od předchozího stylu muziky, neboť její členové přešli na vlastní tvorbu. K tomu je svým způsobem „nakopla“ skutečnost, že je oslovila známá skupina Wohnout aby jim během jejího turné „Laskonky a Kremrole“ dělala předkapelu. Tímto vznikla tak konečně regulérní kapela s vlastní a konkrétním repertoárem. Kapela má za sebou celou řadu koncertů jak po klubech tak na letních festivalech. V březnu vyráží spolu s další kapelou VEES na turné po českých i moravských městech. Toto jihočeské trio patří mezi matadory české nezávislé rock’n’rollové scény. V současnosti je kapela VEES řazena ke špičce tuzemské indie rockové scény a její suverénní a živelný koncertní projev je toho důkazem.

No a jakousi „generálku“ tohoto tour si TH!S udělají právě v mělnickém klubu. Podle posluchačů hrají tvrdý a poctivý rokenrol. Avšak podle slov Vojty Kotka: „Hudbu, která vůbec není progresivní, ale na tom nezáleží. Hlavní je, že hrajeme. Hrát živě muziku je skvělý.“

Takže se nabízí další skvělý páteční večer kdy to od 21 hodin tito skvělí muzikanti rozbalí ….

