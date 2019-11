Na kus řeči s … Robertem Vanem

Předposlední letošní setkání tohoto již oblíbeného cyklu opět proběhne v pondělí 11. listopadu od 19 hodin opět v areálu brandýského zámku.

I tentokrát se představí velmi zajímavý host. Robert Vano je světoznámý fotograf, který se dokázal vypracovat od nuly ve Spojených státech. Robert se narodil na Slovensku v Nových Zámcích v katolické rodině. Odešel studovat do Bratislavy, kde se začal stýkat s herci, tanečníky, zpěváky a „přičichl“ tak k uměleckému světu. Avšak blížila se vojenská služba a Robert správně tušil, že vojenskou šikanu by nezvládl a společně s kamarádem a kamarádkou se rozhodli pro emigraci. Štěstí stálo při nich a nakonec se Robert dostal do vysněných Spojených států amerických. Začátky samozřejmě nebyly jednoduché, tak jako u většiny emigrantů. V kapse pár dolarů a nikde nikdo. Robert prošel obdobím, kdy dělal všechny možné podřadné práce. A zase štěstí stálo při něm, když se dostal do kadeřnického salonu a začal mýt hlavy zhýčkaným zákaznicím. Od mytí vlasů se postupně dostal ke kadeřnické práci a zdálo se, že jeho život nabírá ten správný směr. Ovšem být v New Yorku také znamenalo zkusit všechno možné. Pro fotografy, kteří fotili modelky na titulní stránky módních časopisů česal a líčil tváře, které z těchto obálek shlížely a stávaly se tak ikonami světových mol. Robert ale nechtěl jen líčit a vykonávat příkazy. Chtěl to sám zkusit a po celkem trnité cestě se to povedlo. Posléze se tak zařadil po bok slavných fotografů, kteří fotili v New Yorku, Paříži, Londýně a Miláně, ve světových centrech módy.

Takže to bude jistě zajímavé i poučné vyprávění o tom, jak díky vůli a houževnatosti je možné se vypracovat a splnit si své sny.

mar