Ve Mšeně se opět rozsvítí Světlo pro Světlušku

Jak se již stalo tradicí vždy na podzim se koná celá série benefičních akcí jenž směřuje na pomoc těm, kterým jimž osud postavil překážku v podobě zrakového postižení.

Již řadu let se na této akci podílí i Mšeno u Mělníka. A to vždy kolem svátku svatého Martina jemuž he zasvěcen zdejší kostel. Letos tomu tak bude v sobotu 9. listopadu od 17 hodin kdy se v chrámu sv. Martina ve Mšeně uskuteční benefiční koncert nad jehož průběhem převzala záštitu Sbírka Světluška. Jedná se o dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, jenž pomáhá nevidomým dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Pro zajímavost Světluška „svítí“ na cestu již šestnáct let!

Na tomto koncertě vystoupí opět skvělá klavíristka Ráchel Skleničková, Duo Arner, které tvoří kytaristka Petra Arnerová a klarinetista Milan Arner. Dále se představí i Dětský pěvecký sbor ZUŠ Mšeno.

Návštěvníci si tak kromě hlubokého kulturního zážitku odnesou i dobrý pocit, že přispěli na dobrou věc.

mar