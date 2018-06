Kolem kolem Líbeznic

Čtvrtý ročník cyklo – orientačního závodu dvojic a rodinných družstev se uskuteční v sobotu 9. června od 9 hodin v Líbeznicích a okolí.

Tato akce, která je známá po názvem „Líbeznické bludičky“ jsou orientačním závodem (nejen) dvojic na kolech – horských, trekingových, krosových. Principem závodu je najít v určeném časovém limitu co nejvíce kontrol a nasbírat co nejvíce bodů. Cílem tedy není najít všechny kontroly, ale vybrat si ty, které přinesou nejvíce bodů, nebo se budou na mapě prostě líbit. Kontroly jsou rozmístěny v okolí startu a cíle závodu a jsou vyznačeny v mapě, kterou dostane každá dvojice při registraci. Všechny jsou označeny balonkem, který se používá při orientačním běhu, a u každé jsou také originální kleštičky pro označení do startovní karty. Každé toto stanoviště je obodováno podle obtížnosti jejich dosažení – vzdálenost od startu, obtížnost nalezení. Start i cíl závodu je v Areálu zdraví před místní kavárnou.

Takže šťastnou cestu….

mar