Kly splnily úkol, vyhrály u posledního, Pšovka inkasovala šest gólů

Trojice týmů z Mělnicka tentokrát bojovala o body I. A třídy na hřištích soupeřů. Jenže bodový zisk si připsaly pouze Kly, které dokázaly vyhrát u posledních Uhlířských Janovic, které se snažily na Kly vytáhnout. Nakonec rozhodl o výhře jediný gól Šmída ještě v prvním poločase. A i když měly Kly celé utkání zcela pod kontrolou, více branek už nevstřelily.

Neúspěšný boj o čtvrté místo v tabulce svedly Záryby v Pěčicích, kde byly v prvním poločase vyrovnaným soupeřem a do přestávky držely nerozhodný stav 1:1. Jenže ve 40. minutě přišlo vyloučení Hallíka za stažení hráče za dres ve vyložené šanci a od té doby měly Pěčice navrch, což vyjádřily i dalšími třemi brankami. Záryby už dokázaly výsledek jen korigovat.

V utkání Pšovky Mělník na trávníku rezervy Českého Brodu se na první gól čekalo do 40. minuty. Nic nenasvědčovalo tomu, že by Pšovka měla odjet s debaklem i když poločas skončil 2:0. V rozmezí patnácti minut druhého poločasu inkasovala Pšovka ještě čtyřikrát.

Uhlířské Janovice – TJ Kly 0:1

Branka: 34. Šmíd. Rozhodčí: Nehasil. ŽK: 0 – Kympl, Dohnal. Poločas: 0:1.

Pěčice – TJ Záryby 4:2

Branky: 8. Kiceluk, 52. Novák, 63. vlastní, 77. Valenta – 34. Voštiar, 77. Krulich. Rozhodčí: Čermoch. ŽK: Mulač, Volf – Hallík. Poločas: 1:1.

Český Brod B – FK Pšovka Mělník 6:0

Branky: 39., 47. a 49. Šťastný, 40. Gajdasz, 58. Sedláček, 62. Hanzl. Rozhodčí: Filip. ŽK: Mužík – Grabmüller. Poločas: 2:0.

Ostatní výsledky 28. kola I. A Třídy skupiny B: Čelákovice – Mnichovohradištský SK 6:1 (4:1), Vyšehořovice – Kosmonosy 2:0 (0:0), Sázava – Poděbrady 1:5 (1:2), Luštěnice – Divišov 2:1 (2:1), Lysá n. Lab. – Velim 4:1 (1:1).

1. Poděbrady 28 20 2 0 6 67:30 64

2. Vyšehořovice 28 17 4 2 5 63:33 61

3. Velim 28 17 4 2 5 63:33 61

4. Pěčice 28 15 3 1 9 63:44 52

5. Český Brod B 28 13 3 3 9 54:38 48

6. Záryby 28 12 5 1 10 60:49 47

7. Lysá n. Lab. 28 14 1 3 10 55:50 47

8. Kly 28 14 0 3 11 51:50 45

9. Kosmonosy 28 10 5 2 11 56:43 42

10. Čelákovice 28 12 1 3 12 61:52 41

11. Luštěnice 28 13 1 0 14 39:52 41

12. Divišov 28 12 0 4 12 48:48 40

13. Mnichovohradišťský SK 28 7 4 3 14 47:60 32

14. Pšovka Mělník 28 7 2 2 17 31:62 27

15. Sázava 28 4 2 1 21 34:80 17

16. Uhl. Janovice 28 2 2 5 19 23:73 15

(pet)