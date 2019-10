Zdecimovaný Mělník se vrátil bez bodů

Nešťastná „třináctka“ bohužel potvrdila pravidlo. Mělničtí hokejisté se v neděli vypravili do Kolína aby se utkali v pátém kole Krajské ligy s tamním „béčkem“. Junior trápí plná marodka, neboť je sužován nemocemi a zraněními. Přesto se pustil do soupeře s vervou a po první třetině dokonce vedl jednobrankovým náskokem. Avšak domácím se v druhé třetině podařilo nejen vyrovnat, ale i obrátit zápas ve svůj prospěch. Závěr zpečetil vítězství domácích gólem do prázdné branky a tak mělničtí hokejisté utrpěli další hořkost porážky. V sobotu 19. října je čeká těžké utkání, neboť na svém ledě přivítá současného lídra tabulky z Černošic.

SC Kolín „B“ – HC Junior Mělník 5 : 3

Třetiny: 1:2, 2:0, 2:1

Branky a nahrávky: 14. Kopecký (J.Kadlec st.), 22. Semirád (Kopecký, Skokan), 27. J.Kadlec st. (Kopecký, Ježek), 49. Kopecký (Ježek, J.Kadlec st.), 60. Kadlec (Pilný) – 7.Prejza (Cicvárek), 16.Kapoun, 52. Janele (Litera)

Vyloučení: 3-4, navíc Kubica (Mělník) 10 min OT za ZHK, Využití: 2:0, V oslabení: 1-1

Rozhodčí: Macháč – Procházka, Špringl

Diváci: 84

SC Kolín “B”: Hermann (Kvasil) – Nutil, Sladký, Hyšpler, Křeček, Pilný, Skokan, Ježek, Pešek, J.Kadlec st., Semirád, Kopecký, A.Kadlec, J.Kadlec ml., Zheliznyak, Spitzer

HC Junior Mělník: Fiala (Škubal) – Krejsa, Prejza, Kubica, Cicvárek, Vaněk, Kapoun – Vernek, Lenc, Škarohlíd, Litera, Janele, Fedymycz, Stinka

mar