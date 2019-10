Legendární Čechomor vystoupí v Neratovicích

Zní to možná neuvěřitelně, ale tato výjimečná hudební formace loni oslavila již třicet let svého trvání. Vznikla totiž na jaře roku 1988 tehdy ještě jako I. Českomoravská nezávislá hudební společnost. A o dva roky později vyšlo její první album „Dověcnosti“,jenž Album obsahovalo celkem 18 lidových písní, které nebyly příliš známé. Roku 1994 začala skupina pozvolna přecházet z akustického zvuku do elektrického. Posléze se kapela rozhodla pro zkrácení jména na Českomoravská hudební společnost a pod tímto názvem vydává v roce 1996 album „Mezi horami“, které je podle některých kritiků nejlepším, které skupina vydala. O čtyři roky později vydává skupina nové album „Čechomor“, podle kterého si zkrátila jméno do současné podoby. Na tomto albu se poprvé jako host podílela i Lenka Dusilová, která je dnes stálým hostem (kytara, zpěv). Téhož roku se Čechomor vydal na turné i s Jarkem Nohavicou

Za dobu své existence, kterou provázela i obměna členů kapely, kdy se jí nevyhnul ani předčasný odchod z tohoto světa spoluzakladatele skupiny Jiřího Břečka, získala své příznivce i respekt kritiků především nápaditým aranžmá a osobitou interpretací hudby, jejímž základem byly a jsou české a moravské lidové písně. Od přelomového roku 2001, kdy Čechomor získal tři ceny Anděl (jako skupina roku, za album „Proměny“ i za stejnojmennou skladbu), je neodmyslitelnou součástí české populární hudby. Kapela koncertovala, a koncertuje nejen doma a na Slovensku, ale i v celé Evropě, procestovala Severní Ameriku, Austrálii i Asii. Spolupracovala s několika výraznými hudebními producenty jako například Ben Mendelson či Gerry Leonard vystupovala společně s několika symfonickými tělesy jako třeba Collegium českých filharmoniků, japonským hudebníkem Joji Hirotou, s americkou písničkářkou Suzanne Vega a spoustou dalších.

Loňském roce se Čechomor v rámci svého výročí vydal na turné po celé naší vlasti a pokračuje i letos. A tak jednou ze zastávek bude Velký sál Společenského domu v Neratovicích. A to v pátek 18. října od 19 hodin. Kapela zde zahraje společně s hostující zpěvačkou Martinou Pártlovou, která vystupuje na jejich nejnovější desce „Nadechnutí“.

Určitě to bude opět skvělý zážitek

mar