Mělnické podzemí znovu otevřeno

V rámci dalšího uvolňování od 25. května budou opět denně probíhat pravidelné prohlídky Mělnického podzemí, zejména studny jenž patří k nejširším nejenom v naší republice. Avšak i zde dochází k doplňujícím opatřením z ze zdravotně-bezpečnostních důvodů. A to, že kapacita jedné prohlídky je do odvolání maximálně 10 osob, která však může být ještě snížena po uvážení personálu TIC podle složení účastníků prohlídky. Návštěvníci jsou povinní použít desinfekci rukou, po celou dobu prohlídky také ochranu dýchacích cest a jednorázovou hygienickou vložku do helmy (vložku návštěvníci obdrží při nákupu vstupenek) a dodržovat rozestupy 2 m (s výjimkou rodinných příslušníků v rámci skupiny).

Začátky prohlídek v 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hodin a vstupenky možno zakoupit v pokladně Turistického informačního centra.

Věřme, že i tato opatření budou již dočasná a v brzké době se vše vrátí do normálu.

