Kočky ovládly mělnické muzeum!

Interaktivní program pro rodiny s dětmi 16. 8. 2018 Regionální muzeum Mělník

Na ploše jednoho výstavního sálu v Mělníku uvidíte téměř 600 koček. Včera byla v Regionálním muzeu Mělník, p. o. zahájena letní dětská výstava nejen hraček koček, kocourů a kočiček „Mňaaau aneb kočky v muzeu“. Velkou zásluhu na tom mají dvě sběratelky Miluše Fialová s Neratovic a Sofie Krejčířová z Mělníka. Sofince je teprve 10 let, ale její sbírka čtyřnohých hebkých stvoření čítá již přes 400 ks. Na otázku, kdy začala kočičky sbírat, odpovídá: „Ani nevím, nepamatuju si, že bych kočky někdy neměla, sbírám je už úplně od malička…“ Na výstavě uvidíte kočičky plyšové, dřevěné, keramické, plastové, skleněné, kamenné i nejrůznější předměty s kočičím motivem. Nechybí galerie slavných: Garfield, Hello Kitty, Aristokočky, Kocour v botách, Tom… a samozřejmě nejslavnější český kocour Mikeš. Dospělé návštěvníky zaujme cestovatelská vitrína plná koček z exotických zemí s malým kvízem. Výstava je doplněna interaktivním a čtenářských koutkem s řadou aktivit pro děti. Nejmenší ocení kočičí malování, vázání kočičích mašliček, nebo houpacího kocoura Oscara. Větší děti možná zasednou do čtenářských křesel, nafotí si selfíčko v módní sekci, nebo zapřemýšlí nad kvízem v galerii slavných. No a co muzejní kocour Švarcík? Ten si tohle samozřejmě nenechá ujít. 16. 8. se na něj přijďte podívat na interaktivní program pro rodiny s dětmi k výstavě s tvořivou dílničkou. Spuštěna byla také letní pátrací soutěž v ulicích Mělníka „Zachraňte kočičku aneb Zatoulaná klubíčka“. Jedna kočička, totiž ztratila jméno, když ji zaklel zlý čaroděj. Švarcík se rozhodl ji zachránit. Pomozte mu najít rozházená klubíčka s písmenky v mělnických oknech a výlohách a vyhrajte super ceny. První cenu (plyšového kocoura Mikeše) do soutěže věnoval Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny Hrusice (OMPV p. o.) Hrací karty a pravidla soutěže najdete na www.muzeum-melnik.cz, nebo v pokladně muzea. Výstava potrvá do neděle 28. 10., kdy budou také slavnostně předány ceny výhercům.

-KrF-