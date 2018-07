Pestrý repertoár skupiny Lakuna určitě pobaví

Po kapele Buty se v rámci Mělnického kulturního léta představí na náměstí Míru další výrazná hudební formace. Plzeňskou kapelu Lakuna lze jen těžko zařadit. Její muzika vyrůstá z kořenů urban folku, šansonu, swingu, hospodských odrhovaček i kavárenského šramlu. Kapela sama nazývá své skladby „šarmant šansony“, které ohledávají skuliny a slepá místa ve vztazích. Láska, první a poslední věci života, protiklady, které se přitahují, to vše tvoří ústřední motivy písní podávaných s jiskrou a šarmem, k nimž přispívá nezaměnitelné charisma zpěvačky Petry Kuny Hynčíkové, která mimochodem „dala“ jméno kapele. Kromě vlastní tvorby zhudebňuje i poezii známých či méně známých autorů z nichž možno jmenovat našeho „prokletého básníka“ Františka Gellnera či americkou básnířsku 19. století Emily Dickinson.

Písničky Lakuny zaznívají i na divadelních prknech. A to v představení karlovarského Divadla Dagmar „Těším se, že mi brzy napíšeš!“ pojednávající ženách vězněných v československých komunistických lágrech. Dále skupina spolupracuje s divadlem MY na projektu „Čítání lidu“ co je veřejné scénické čtení z knižních novinek v plzeňských kavárnách. A v neposlední řadě její písně inspirovaly také vznik divadelního představení složeného ze scénických teatroklipů „Běh života“ v divadlech Dialog či, Světovar.

Nejenom mělnickým posluchačům se představí ve středu 25. července od 20 hodin a určitě to bude další z příjemných letních večerů.

