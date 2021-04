Již léta se snad ve všech našich městech rozmohl takový nešvar. A to jsou „výtvory“ sprejerů! Jasně, šedivé či oprýskané zdi opuštěných objektů by až tak nevadily, právě naopak, když na nich objeví skutečná výtvarná díla tak dochází k určitému oživení prostoru. Avšak většinou to bývají nic neříkající klikyháky, jenž navíc hyzdí a především poškozují opravené fasády domů či udržovaná prostranství. Nejinak tomu je i na Mělníku. Jeden příklad za všechny.

Dlouhá léta již nepoužívaná silnice vedoucí k mělnickému „starému“ mostu se stala oblíbeným místem vycházek zdejších občanů. Zvláště v této době, kdy jsou omezené možnosti si někam vyrazit. Tomuto místu dominuje Vrázova vyhlídka odkud je skvělý výhled do krajiny s památnou horou Říp. Bohužel i právě toto místo se stávalo oblíbenou lokalitou „takyumělců“, kteří jej takzvaně zdobily podivnými klikyháky jenž k nějakému uměleckému počinu měly velmi daleko.

A tak zdejší Mělnický osvětový a okrašlovací spolek si po dohodě s vedením města Mělník tuto místní památku „adoptoval“ s tím, že se bude starat o její drobné opravy. Tento spolek mimo jiné každoročně pořádá exkurze do mělnického podzemí či zpřístupnění jinak uzavřených objektů jako například Vodárenská věž apod. Takže v červenci loňského roku jeho členové vlastními silami opravili a natřeli mělnickou Vrázovu vyhlídku. Dva dny se ve svém volném čase věnovali tomu, aby navrátili tomuto významnému místu opět důstojnou podobu a odstranili tamější obrovské graffiti. Kromě toho natřeli i kamenné zábradlí kolem zmíněného místa. Kupodivu v čistotě to vydrželo až do letošního jara. Avšak jeho paprsky opět vytáhly i tyto pseudoumělce a výsledkem byl nic neříkající „výtvor“, jenž opět hyzdil toto místo. Samozřejmě členové spolku okamžitě zareagovali a místo uvedli do původního stavu. Avšak na jak dlouho?

Je na řadě již vyslovená otázka. Co je k tomu vede? Proč musí za každou cenu se zviditelňovat na místech, které jsou ošetřovaná díky nadšencům, jimž životní prostředí není lhostejné. Proč si neváží jejich práce a snahy aby bylo vše krásnější pro radost všech. A v neposlední řadě proč právě tato místa nejsou monitorována kamerovým systémem či alespoň pravidelně kontrovaná policejními orgány.

Bedřich Marjanko