Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat

Kverulant dnes zveřejnil mapu 50 čerpacích stanic, kde je lepší netankovat. Mapa byla sestavena ze zdrojů České obchodní inspekce (ČOI). Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol je především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI. To vedlo k zásadnímu zlepšení kvality benzínu a nafty.

Připomeňme si, co předcházelo pravidelnému zveřejňování. ČOI rok co rok odhalovala rekordní výskyt špatného benzínu a nafty. A rok co rok veřejnosti tajila, kdo a kde ony nekvalitní pohonné hmoty prodává. Kverulant.org se s tímto stavem nechtěl smířit a po ročním marném čekání na soud s ČOI zvolil jinou taktiku. V roce 2010 poslal na ČOI dva dotazy. Nejprve se zeptal na seznam všech kontrol a po čase na seznam všech pump, které prošly. Kverulant porovnal oba seznamy a výsledek byl na světě.

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org