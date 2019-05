Mezinárodní turnaj města Plzně 2019 za účasti pěti zemí

Za Českou reprezentaci nastoupil ve váze do 64 kg borec SK BOX Mělník Pepa Škop. V semifinále měl maďarského reprezentanta Istvana Kreka. V prvním kole, kde bylo hodně tvrdých výměn, podle bodových rozhodčích vyhrál soupeř. Do druhého kola Pepa nastoupil s pozměněnou taktikou, kdy zasahoval spodní část břicha a závěrečný úder mířil na hlavu soupeře. Kolo pro našeho boxera. Ve třetím kole Pepa, tak jak to bývá zvykem, přidal více tvrdých úderů, nenechal soupeře vydechnout, ten začal fyzicky odpadat a nečistě boxovat, za což byl i rozhodčím veřejně napomínán. Díky dobré fyzické kondici a srdci bojovníka Pepa strhnul vítězství na svoji stranu a probojoval se do finále turnaje, kde na něj čekal mistr republiky 2019 Erik Suchý. Ten v semifinále vyhrál před limitem ve druhém kole nad slovenským reprezentantem. V boji o bronz maďarský reprezentant porazil Slováka taky před limitem ve druhém kole.

Finálový souboj tohoto turnaje – odveta z finále MČR – měl parametry mezinárodního boxu obou reprezentantů. V prvním kole zaskočil náš boxer Pepa Škop soupeře svými úhyby, pohybem a rychlostí úderů. Ve druhém kole už soupeř Pepu přesněji zasahoval a třetí kolo už si Erik Suchý svými zkušenostmi pohlídal a opět zaslouženě vyhrál nad naším boxerem. Na turnaji Pepa Škop obsadil druhou příčku a za předvedené výkony dostal opět pozvánku za reprezentaci na mezinárodní turnaj do Mostaru v Bosně a Hercegovině.

I nadále tedy budeme držet pěsti našemu boxerovi v reprezentačním týmu ČR.

