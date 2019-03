„Vypadám snad jako zločinec?“. „Vypadáte jako Hitler!“

Představme si, že Adolf Hitler nespáchal sebevraždu, ale opět se objeví v naší současnosti. Jasně, to by si s výjimkou různých extrémistických šílenců snad nepřál nikdo. Ale co kdyby….

Téměř sedmdesát let po neslavném odchodu se Adolf Hitler překvapeně probouzí v dnešním Berlíně. A první bilance jeho nové situace je pro něho šokující. Válka skončila a to porážkou, jeho politická strana neexistuje a chybí mu i milovaná Eva Braunová. Hitler „své” město sotva poznává. Berlín je plný cizinců a v Německu místo něj vládne žena, nějaká Angela Merkelová. Po prvotním šoku se Hitler rychle rozkoukává a navazuje kontakt s některými obyvateli dnešního Berlína. A začne novou kariéru v pro něj dosud neznámém světě díky televizi. Sice nikoliv ve funkci vůdce národa, ale jako komik. A to díky tomu, že jej považují za naprosto bezchybného imitátora sebe samého. Protože své názory rozhodně nemění, jsou jeho vystoupení politicky velmi nekorektní. Postupně se stává nejen televizní hvězdou s vlastním pořadem, jeho vystoupení na veřejnosti získávají velkou sledovanost i díky internetu. Na svých cestách po Německu se setkává s mnoha lidmi a některé z nich jeho názory na dnešní situaci nešokují. Spíše naopak. Führer začíná mít jiné ambice, než jen být zábavným kritikem. Jeho ambice byly přeci vždy mnohem vyšší…

Hra „Už je tady zas!“ vznikla na základě stejnojmenného bestselleru Timura Vermese, podle něhož byl v roce 2015 dokonce natočen i film. V pražském Divadle Na Jezerce, které vzniklo coby pokračování Divadelní společnosti Jana Hrušínského, jenž jej stále vede, měla premiéru v březnu 2017. V režii Matěje Balcara se hlavní úlohy zhostil Ondřej Kavan. Dále hrají Kristýna Hrušínská, Zdeněk Hruška, Michal Kern, Miluše Šplechtová, Martin Sitta a Tereza Němcová .

O komediální stránku se starají především střety Hitlera, člověka z první poloviny 20. století, s moderní technologií a rázné reakce na jeho okolí. Hra tak celkově zesměšňuje negativa a nešvary moderní doby a bez servítek upozorňuje například na problémy spojené s otevřenou kritikou, manipulací médií a paranoií lidí z cizinců. Inscenace tak má silně aktuální nádech. Ačkoliv se celé představení nese na vlně humoru, postesknutí a varování před vývojem dnešních událostí je zde silně patrné. Nejedná se tedy jen o „prázdnou“ komedii, ale nutí diváka i k zamyšlení. Jan Hrušínský o inscenaci mimo jiné říká: „Když se podíváme kolem sebe, vidíme, že se náš svět prudce mění. Co bylo před několika lety nevyslovitelné, je dnes běžnou součástí života. Tolerujeme fašismus i komunismus, jako kdybychom nevěděli, o co jde. Když v závěru hry Adolf Hitler prohlásí: Za nás přece všechno nebylo jen špatné!, mohou si diváci uvědomit, že tuhle větu už někde slyšeli.“

A to si třeba uvědomí i mělničtí diváci, kteří v úterý 12. března v 19 hodin zavítají do Masarykova kulturního domu.

