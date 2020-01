„Jak jsem vyhrál válku…“

Jasně, pokud je vám titul povědomý, nemýlíte se… Když v roce 1963 vydal anglický spisovatel Patrick Ryan svoji slavnou novelu, dal jí podtitul „Podle vyprávění Ernesta Goodboodyho“. Pro českého čtenáře je Ernest se svým specificky naivním myšlením jakousi obdobou našeho Švejka. Patrick Ryan však dal zápletce trochu jiný pohled. Dělat si legraci z věcí kolem války a války samotné umí oba, oba ji humorným způsobem odsuzují, ale zatímco se Hašek vydal lidovější cestou, Ryan přidal jiné paradoxy. Jeho Goodboody se díky své naivitě posunuje ve vojenské hierarchii stále výš a výš. Nadřízení se ho chtějí co nejrychleji zbavit a jako nejlepší řešení se jim jeví povýšení a přeložení Goodboodyho jinam.

A již o čtyři roky později byla podle ní natočena stejnojmenná filmová verze, která je mimo jiné zajímavá tím, že v ní nehraje nikdo jiný nežli proslulý člen skupiny The Beatles, John Lennon.

No a nyní je opět je skvělá příležitost se pobavit příběhem vojáka Ernesta. Příbramské Divadlo A. Dvořáka nastudovalo divadelní verzi a podle kritiků „uchopilo podstatu příběhu za správný konec a jejich hra tak neztratila, oproti své knižní předloze, ze své humornosti a svěžesti ani o chlup“. K tomu jistě přispělo obsazení do hlavní role hostujícího herce a muzikanta Aleše Hámu. Premiér\a se uskutečnila v únoru loňského roku a tak opět diváci zcela novém obsazení uvidí příběh vojáka Ernesta Googbodyho, který se svérázně potýká s mašinérií armády. Svým naivním a důkladně poctivým přístupem ke všemu a všem uvádí v šílenství ty, kteří v rozkazech a drilu nalezli smysl svého života. Každý nadřízený se ho snaží co nejdříve zbavit! Goodbody ,,nevinně“ rozpoutává situace, které jsou přes krutou podstatu války nesmírně komické a směšné. Skrze humor, leckdy černý, tak opakuje známou pravdu, že se někdy smějeme, abychom zakryli slzy…

A to se vše nabídne i kralupským divákům, kteří v pátek 31. ledna zavítají do zdejšího kulturního domu Vltava. V režii Milana Schejbala se kromě Aleše Hámy představí Jan Konečný, Petr Bednář, Filip Múller, Jiří Vojta, Ivana Krmíčková, Monika Timková, Daniela Šišková, a Eliška Nejedlá.

Není tak pochyb, že to bude skvělý kulturní zážitek, který nejenom pobaví, ale i třeba dojme.

mar