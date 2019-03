Zastupitelé Kralup. n. V. budou rozhodovat o opravě sladovny

Kralupy nad Vltavou (Mělnicko) 29. března (ČTK) – Zastupitelé Kralup nad Vltavou budou v květnu rozhodovat o zadání projektu na opravu sladovny. Objekt v centru města by měl sloužit městským organizacím, například základní umělecké škole, muzeu, domu dětí a knihovně. Na dotaz ČTK to uvedl místostarosta Kralup nad Vltavou Vojtěch Pohl (Kralupy Nová Vlna).

Samotná příprava projektové dokumentace zabere podle místostarosty přibližně dva roky. “Větší prostory by měly být k dispozici především Základní umělecké škole Kralupy nad Vltavou, neboť počet jejích žáků každým rokem stoupá,” uvedl místostarosta.

V suterénních prostorách by měl být zachován domácí pivovar, který by navazoval na historii a původní účel budovy. “Kromě toho by zde také mohla být větší restaurace, která nám nyní v centru města chybí, přičemž v přilehlých prostorách by mělo dojít i na kavárnu,” dodal Pohl.

Centrum Kralup nad Vltavou se v posledních letech zásadně mění, vedení města už nechalo obnovit řadu ulic a dalších ploch. Teď na jaře začíná třetí etapa úprav. Vzniknou nové plochy v Palackého ulici a na Palackého náměstí. Už nyní pokračují přípravné práce pro úpravy Jungmannovy a Husovy ulice. Město zvažuje několik variant konečné podoby ploch u železniční trati v Jungmannově ulici.

sbe kš