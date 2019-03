Kdo turistiku středočeského odpadu zaplatí?

Před několika týdny oznámila EU, že nebude finančně podporovat zařízení na spalování odpadu v žádné z členských zemí EU.

Přesto vedení Středočeského kraje dál prosazuje svůj Plán odpadového hospodářství založený na vybudování největší spalovny odpadu v ČR, tzv. ZEVO, v Horních Počaplech a toto zařízení dokonce zařadilo do energetické koncepce kraje. Jedná tak navzdory masivnímu odporu obyvatel obcí kolem plánované spalovny a dokonce navzdory výsledku referenda, ve kterém občané Horních Počapel drtivě odmítli vybudování spalovny.

Investor akce – firma ČEZ tvrdošíjně hlásá do médií, že oni nebudou stavět spalovnu, ale zařízení na výrobu tepla pro desetitisíce domácností. Tato dokola opakovaná informace může vzbudit v občanech dojem, že v EMĚ se již nebude spalovat hnědé uhlí, ale že teplo bude vyráběno z komunálního odpadu, čímž se tzv. zabijí dvě mouchy jednou ranou – zmizí odpad a vznikne teplo.

Jde jen teplo pro domácnosti?

Ovšem skutečnost je poněkud jiná než prezentovaný idylický obrázek. Spalovna ZEVO bude jen malou součástí výrobny tepla – na celkové výrobě tepla se bude podílet pouze 12 %. Zbytek tepla se bude i nadále vyrábět spalováním hnědého uhlí, i když část bude zajišťovat modernější způsob fluidního spalování.

Vůbec se nemluví o tom, jak nákladná spalovna bude. Jak její vybudování, tak její provoz, který budou z velké části hradit obce, potažmo občané. Obce budou nuceny uzavírat dlouhodobé smlouvy na dodávky odpadu a za nesplnění budou patrně sankcionovány.

Nakonec – jsou známy případy ze zahraničí, kdy obce tvrdě doplatily na to, že se snažily snížit množství komunálního odpadu, tím nedodržely nasmlouvané množství odpadu a byly nuceny platit vysoké pokuty za nedodržení smlouvy.

Aby se odpad do spalovny dostal, bude nutné vybudovat silnice pro těžkou nákladní dopravu, které spolykají desítky hektarů té nejúrodnější půdy v Polabí. Stovky těžkých nákladních vozů s odpadem (15tunový kontejner na korbě + 15tunový kontejner na vleku) budou brázdit silnice Středočeského kraje i přilehlých částí kraje Ústeckého a Libereckého a ničit ovzduší emisemi z výfuků dieselových motorů.

Kdo turistiku středočeského odpadu zaplatí?

No přece obce a jejich obyvatelé. Uvažuje se dokonce o tzv. Solidárním poplatku – o který by byl navýšen poplatek za svoz odpadu v obcích bližších ke spalovně, aby obce vzdálenější nemusely platit o tolik více. Starosta Mělníka pan Mikeš odhaduje, že v Mělníku by se poplatek za svoz odpadu zvedl o 40 %.!!! (viz Okénko starosty z 26. února 2018)

Takže občané obcí bližších ke spalovně si budou připlácet na ničení vlastního zdraví – to bude panečku solidarita!!!

Další spornou věcí je ukládání škváry a toxického popílku vzniklého po spálení odpadu. Tohoto nově vzniklého odpadu, kterého bude 1/3 ze spáleného množství – čili z 320 000t vznikne cca 107 000t nového odpadu. Za 10 let provozu spalovny ZEVO vznikne přes 1 000 000 t škváry a toxického popílku, jehož likvidace není vyřešená. V dokumentaci záměru ZEVO Mělník je uvedeno, že bude odvážen mimo zájmové území.

Není žádným tajemstvím, že spalovna Malešice vozí tento nově vzniklý odpad na skládku u Benátek nad Jizerou – takže ohánět se zákazem skládkování není nejlepší způsob argumentace. ?

Navíc je tento odpad prezentovaný jako stavební materiál.

Naprosto trestuhodné je, že celá „akce ZEVO Mělník“ je účelově rozdělená na několik částí, přičemž na každou z nich je vypracována dokumentace EIA pro posouzení vlivu na životní prostředí. Přitom všechny tyto části by měly být posuzovány jako jeden záměr, protože jejich vliv na životní prostředí se nutně bude sčítat.

Takže:

V roce 2018 proběhlo schvalování záměru Výstavby ZEVO Mělník se závěrem, že stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

V lednu 2019 byla oznámena další část – Nové dopravní řešení v lokalitě Dolní Beřkovice, Cítov, Horní Počaply – samozřejmě v souvislosti s výstavbou ZEVO v Horních Počaplech.

Za několik let bude následovat další etapa – širší dopravní řešení zahrnující Liběchov a přemostění Labe. Opět bude tlak na to, aby výsledek byl takový, že stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Když si pozorný čtenář přečte v Dokumentaci záměru výstavby spalovna ZEVO, že rozhodně nedojde k záboru zemědělské půdy a že emise v oblasti kolem EMĚ klesnou o 80 %, musí mu to připadat jako skvělá cesta.

Jenže spalovna ZEVO nebude postavená (to alespoň slibuje ČEZ), dokud nebudou vybudované silnice, po kterých se odpad bude vozit. Zde už však k záboru zemědělské půdy dojde a emise nutně vzrostou o výfukové plyny. Vždyť těžkých nákladních vozů budou stovky denně!!!

V Okénku starosty v Mělnicku ze dne 13.6.2018 starosta Mikeš popisuje studii, která je neveřejná a kterou nechal vypracovat Středočeský kraj. Jedná se o studii dopravy odpadu do spalovny ZEVO lodní dopravou. Ta předpokládá těžko představitelnou variantu dopravy odpadu v kontejnerech na tlačných člunech. Kdo bydlí u Vltavy nebo Labe ví, že doprava je naprosto závislá na stavu vody – tedy na splavnosti řek. A dovede si představit, jak to s odpadky bude vypadat v „suchých letech“ a horkém počasí.

Spalovna se staví proto, aby se snížilo množství komunálního odpadu. Bylo by jednodušší, efektivnější a levnější, kdyby se vedení Středočeského kraje zabývalo tím, aby se vzniku odpadu předcházelo a vzniklý se třídil tak, jak to požaduje EU. Jeho množství by se snížilo na třetinu stejně tak, jako to dokáže spalovna – a bez nežádoucích externalit.

Dopis starostkám a starostům v regionu Mělnicka

V minulém čísle MM byl zveřejněn článek ……….o současné situaci v zajištění stavby ZEVO na spalování KO v H. Počaplech. V předešlých číslech MM se psalo o průběhu

projednávání, dokumentace, manipulace s údaji a oblbování občanů. Přes různé veřejné přísliby a ujišťování nejvyšších představitelů státu kraje si Středočeský kraj a ČEZ dělají

co chtějí bez ohledu na veřejné mínění nejvíce ohrožených obcí a měst. Byla sice zveřejněna EIA na méně než minimální rozsah slibovaných obchvatů , které se snaží řešit jen obchvaty 3 obcí a už vůbec ne další, např. v Mělníku a Liběchově. Lze uvést schválení POH kraje a nedořešení zásadních připomínek

V dokumentaci EIA na plynovou kotelnu a fluidní kotel v EMĚ je uvedeno, že ve fluidním kotli se má spálit 620 000 tun hnědého uhlí. A pak, že se hodně investor snaží snižovat emise ! Navíc není jasné, kam se bude ukládat toxický popílek.

Je samozřejmé, že starostové obcí mimo Mělnicko budou rádi, když nebude spalovna .

Ale je zde několik údajů o kteerých se mlčí nebo mlží. Je sice chvályhodné, když KÚ SK obcím poskytne moudré rady a připomene, že když jsou vlastně původci produkce komunálního odpadu, tak je to jejich věc. Ještě pořád veřejnosti nedošlo, že termín zákazu skládkování v r. 2024 na kterém je veškerá dokumentace a argumentace postavena neplatí, Zákon uvádí, že od roku 2024 je zakázáno skládkovat směsný komunální odpad, recyklovatelné a využitelné odpady. Přitom směsný komunální odpad je odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek a nebezpečných složek z komunálních odpadů.

A toto oddělení je vlastně vytřídění, např. oddělení bioodpadu, kterého je tam až 20 %.

Jaká bude situace po nesporném uzákonění povinnosti vytřídit 65 % komunálního

odpadu a stanovení limitu skládkování na 10 % uvádí následující tabulka:

Co z toho vyplývá ?

1. EU směrnici m.j. stanovila základní cíle: do roku 2035 recyklovat 65 % veškerého KO a do roku 2035 skládkovat max. 10 % komunálních odpadů a dále klade důraz na podporu

prevence vzniku odpadů, třídění, recyklace a další úpravy odpadů a redukovat nakládání s neupravenými a směsnými odpady (SKO). Z toho plyne, že rok zákazu 2024 neplatí

2. Všichni co poctivě třídí budou potrestáni už jistým zvýšením poplatku z skládkován í bez ohledu kolik v vytřídí. I náš slovenský soused přistoupil k třídění spravedlivě a stanovil položky a sazby za uložení SKO (20 03 01) při jasné progresi poplatku směrem k motivaci ke třídění . Výše poplatků je postavena tak, aby se odpady odkláněly ze skládek , nikoli, aby se z peněz obcí vytvářel prostor pro investory do nákladných technologií, které by následně obce dlouhodobě platily. Proč nelze takové řešení přijmout v ČR?

3. Obce obdrželi krajskou knížecí radu, aby zakládali pro zajištění SKO pro spalovnu družstva . Jeho činnost má zajistit: po uložení KO občany obce do popelnice/kontejneru odvoz do PS a dále přeložení a odvoz do spalovny. Tzn., že obce bude platit výstavbu a provoz PS, činnost družstva a celou dopravu až do spalovny. A navíc kromě platby za přivezení KO až do příjmu do spalovny ponese veškerá rizika dle zákona o odpadu. Jaké sankce spalovna uplatní při možném nedodržení podmínek se nikde nepíše nebo to již obce ví ?

4. O způsobu dopravy bylo psáno v minulém článku (fantasmagorická úvaha o dopravě po vodě) a “jedině možná“ doprava je po silnici. Uhlí se vozí po železnici, ale KO nelze ? Vůbec se nebere v úvahu současná kritická situace např. v Liběchově a rovněž v Mělníku . Zde kromě nárůstu dopravy do přístavu, tranzitu a bude valná část dřeva z celkového 1 mil. m3 do již budované pily ve Štětí.

Závěr:

Pokud stávajícím starostům leží na srdci jisté další zatížení obce nákladní dopravou a souvisejícím zvýšením emisí a tím další ohrožování zdraví občanů a zvýšení položky rozpočtu na nakládání s odpady tak se budou bránit, aby za ně rozhodovali jiní.