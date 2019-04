Hostín u Vojkovic (Mělnicko, ČTK) – V Hostíně u Vojkovic začíná sklizeň a prodej chřestu. Nyní farma první den nabízí bílý chřest pěstovaný bez přístupu světla, zelený, dorůstající na světle, by měl být k mání příští týden. Sklizeň, kterou je nutné dělat ručně, letos začala o dva týdny dříve než v loňském roce, řekl ČTK Jan Charvát ze společnosti Český chřest.

Podle Charváta je zatím chřestu omezené množství, společnost ještě tedy nedodává do supermarketů, produkce směřuje především do restaurací. Sklizeň by měla vrcholit v květnu.

Poměr sklizně by výhledově měl být 60 procent zeleného chřestu, jenž je oblíbenější, a 40 procent bílého. Zda bude sezona rekordní, bude záležet na počasí. “Zelený chřest je náchylnější na sucho a meteorologické podmínky,” uvedl Charvát. V omezeném množství bude také farma nabízet speciální odrůdu fialového chřestu.

Chřestem je v okolí Hostína osazeno zhruba 186 hektarů polí, je zde pro něj vhodná písčitá půda. Většina produkce směřuje k zákazníkům v ČR, ale část putuje například do Německa, Nizozemska, Velké Británie nebo do Hongkongu.

Sezona obvykle trvá do června, zájem o chřest v tuzemsku každoročně stoupá.

V Hostíně se také tradičně konají Chřestové slavnosti, tentokrát v sobotu 11. května. Lidé při této příležitosti mohou nejen nakoupit chřest, ale také se inspirovat různými recepty při ochutnávce chřestových specialit.

sbe hj