Na kus řeči tentokrát s … Marošem Kramárem

A druhé takové setkání v jednom týdnu proběhne v sobotu 1. února od 19 hodin rovněž v Divadelním sále brandýského zámku.

Po Mileně Steinmasslové zde přivítají tentokrát „zahraničního“ hosta. Uvozovky jsou však zcela na místě, neboť Slovensko nelze zcela brát jako cizinu a Maroš Kramár je velni blízký českému publiku. Tento herec a moderátor má hluboké umělecké kořeny, neboť je synem významného slovenského herce Jána Kramára a jeho dědeček Ján Klimo rovněž vykonával toto povolání. V roce 1978 úspěšně ukončil studium herectví na Státní konzervatoři v Brně kde také posléze rok působil ve zdejším divadle. To je rovněž příčinou, že tak bravurně ovládá češtinu. Posléze šest sezón hrál v Divadle Andreje Bagara v Nitře. Od roku 1985 je členem Činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě. V divadle a televizi účinkoval už jako chlapec. Vytvořil hlavní postavu v televizí inscenaci „Ivko a jeho mať“ z roku 1971. Dále hrál epizodní postavy v různých seriálech a televizních filmech. A právě z televizní obrazovky je česko-slovenskému publiku nejvíc známý. Zde získal i různá televizní ocenění jako například v roce 2005 ocenění absolutní OTO = Osobnost televizní obrazovky. Diváci jej mohou vídat již deset let v pravidelném televizním pořadu „Zázraky přírody“, kde působí coby moderátor provázející celým pořadem. A právě zde možno ocenit jeho skvělou češtinu. Není tak pochyb, že to opět bude zajímavé setkání, neboť jeho vyprávění má tu pravou „šťávu“ a určitě se návštěvníci nejenom dozví mnoho zajímavého, ale především se i skvěle pobaví.

mar