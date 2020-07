Hop Trop se vrací do Zooparku

Stalo se již tradicí, že prázdniny v zelčinském Zooparku zahájí tato již trampská legenda. „Hopotropáky“snad příznivcům country a trampské písně netřeba představovat. Kdo by neznal písničky „Tři kříže“ či „Amazonku“, které již doslova zlidověly a nechybí na žádném posezení u táboráku. Tudíž se opět představí v sobotu 4. července od 20 hodin. A to v letošním roce speciálním koncertem, který bude uveden pouze 4 x během roku v naší republice. Víckrát se nebude opakovat, víckrát tuhle „taškařici“ jak říká Samson nezažijete a neuvidíte. HOP TROP oslavil svoji 40. sezónu velkým koncertem ve vyprodané Lucerně. Kromě Samsona, Huberťáka a Šrouba jim na podiu bude sekundovat pětadvacetičlený jazzový orchestr a jako host vystoupí první dáma české country Věra Martinová. Její příznivci určitě přivítají tu skutečnost, že se zde představí.ještě i samostatným koncertem, a to 22. srpna.

