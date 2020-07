„Tady Vary…“ i v Mělníku!

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary patří k jedné z nejvýznamnějších kulturních akcí v České republice. Bohužel letošní ročník festivalu se ze známých důvodů neuskuteční, diváci o porotou vybrané filmy ale nepřijdou. Speciální verzi tradiční přehlídky „TADY VARY ve vašem kině“ budou moci sledovat ve vybraných kinosálech po celé naší vlasti. Do projektu se zapojilo i Mělnické kulturní centrum, takže přehlídka se i na Mělníku uskuteční v rozsahu 14 filmů. A to v původním plánovaném termínu festivalu od 3. do 11. července. Bude se jednat vždy o dva filmy denně s výjimkou zahajovacího a zakončovacího dne, kdy proběhne vždy jen jedno večerní představení. Masarykův kulturní dům se proto promění v uvedeném období ve festivalové místo. Diváci si užijí festivalovou výzdobu, chybět nebude ani proslulý červený koberec i originální festivalová propagace – spot, plakáty, programové letáky, slidy na plátno. Před každou projekcí budou probíhat živé přenosy úvodů, u vybraných filmů po projekci navážou online debaty s tvůrci. Všechny projekce proběhnou v původním znění s českými titulky.

Tak v pátek 3. července se roztáhne červený koberec, rozlijeme si welcome drink, pohodlně se usadíme do divadelního sálu a společně s prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou a moderátorem Markem Ebenem přeneseme do Velkého sálu Hotelu Thermal, kde se ocitneme na slavnostním zahájení Mezinárodního filmového festivalu. Festival odstartuje premiérou australského energického snímku „Než skončí léto“. A jak to o premiérách bývá bude na návštěvníky čekat bohaté občerstvení v podobě produktů od mělnických výrobců.

Takže se oblékněme do něčeho slavnostního, dress code tohoto večera je „semi formal“ a pojďme si festivalovou atmosféru užít se vším všudy i u nás na Mělníku …

Kromě výše uvedeného úvodního snímku se budeme moci těšit na tyto filmy:

4. 7. | 17:00 Jalda, noc odpuštění Režie: Massoud Bakhshi | Francie, Německo, Švýcarsko, Lucembursko, Libanon, Írán, 2019, 89 min

4. 7. | 20:00 Luxor Režie: Zeina Durra | Egypt, Velká Británie, 2019, 85 min Evropská premiéra

5. 7. | 17:00 Mogul Mauglí Režie: Bassam Tariq | Velká Británie, 2020, 90 min

6. 7. | 17:00 Kubrick o Kubrickovi Režie: Gregory Monro | Francie, Polsko, 2020, 72 min 6. 7. | 20:00 Ema Režie: Pablo Larraín | Chile, 2019, 107 min

7. 7. | 17:00 Proxima Režie: Alice Winocour | Francie, Německo, 2019, 107 min

8. 7. | 17:00 Teplouš Režie: Oliver Hermanus | Jihoafrická republika, Velká Británie, 2019, 104 min

8. 7. | 20:00 Meky Režie: Šimon Šafránek | Česká republika, Slovenská republika, 2020, 80 min Světová premiéra

9. 7. | 17:00 Na palubu! Režie: Guillaume Brac | Francie, 2020, 95 min 9. 7. | 20:00 Zumiriki Režie: Oskar Alegria | Španělsko, 2019, 122 min

10. 7. | 17:00 Tajný agent Režie: Maite Alberdi | Chile, USA, Německo, Nizozemsko, Španělsko, 2020, 84 min Evropská premiéra

10. 7. | 20:00 Bez zvláštních znamení Režie: Fernanda Valadez | Mexiko, Španělsko, 2020, 97 min Evropská premiéra

11. 7. | 20:00 Honey Boy Režie: Alma Har’el | USA, 2019, 94 min

Mekuc (mar)