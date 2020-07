Legendární kapela se představí na roudnickém zámku

A tou je skupina Poutníci, která působí na české hudební scéně od roku 1970 a tak v letošním roce slaví neuvěřitelných 50 let od svého vzniku. Bohužel koronavirová pandemie a s ní související omezení způsobilo, že i její výroční koncertní aktivity se nemohly uskutečnit. Avšak situace se naštěstí zlepšila a i Poutníci již mohou opět putovat po hudebních pódiích. První zastávkou prázdninové šňůry pod názvem „Koncert 50 let v country“ bude nádvoří Lobkowiczkého zámku, a to v sobotu 4. července od 19 hodin

Přijďte na koncert akustické country hudby nazývající se bluegrass. Kapela si vypracovala svůj vlastní osobitý styl a hraje převážně vlastní písničky co napsali bývalí i současní členové kapely Robert Křesťan a Jiří Pola. Zároveň představí svojí novou desku „Stíny na střechách“, jenž vyšla v říjnu loňského roku.

