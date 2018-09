Happening na starém mostě plný muziky a dobrot

Již počtvrté ožije starý železný Miřejovický most mezi Veltrusy a Nelahozevsí. V sobotu 8. září od 14 hodin na obou březích je připraven bohatý kulturní program čítající několik koncertů a divadelních představení. I tentokrát se představí celá řada skvělých muzikantů. Na veltruském břehu přislíbili účast Ivan Hlas Trio, které kromě Ivana tvoří Olin Nejezchleba a kytarista Norbi Kovací, dále to bude Originál Vintage Orchestra Petra Kroutila, Ondřej Galuška a Playground English. Na tom druhém břehu to bude Michal Pavlíček a Monika Načeva, opět zde zahraje, kralupská kapela Ambarlane, skupina Vida či Drum Circle. Kralupský Divadelní soubor Scéna uvede strašidelný horor „Naseto?!“, a chybět nebude ani pohádka „O prasátku a myšce“.

Samozřejmostí bude opět velký výběr občerstvení včetně ochutnávky piva z pěti minipivovarů, vín a burčáku od místních i vzdálenějších vinařů. Jistě si všichni pochutnají na čokoládových dezertech, ovoci v čokoládě, perníčkách či dobré zmrzlině a to vše zapijí domácími limonádami či výbornou kávou. Pro děti budou připraveny výtvarné dílny, malování na obličej a jízda na koních či ukázka hasičské techniky. Prostě se pobaví všichni napříč všemi generacemi.

Přijďte tak opět spojit břehy obou těchto městeček a společně si užít skvělé odpoledne.

mar