Ve Staré Mydlárně zahrají zahraniční hosté, ale představí se i domácí

Tentokrát v poněkud neobvyklém čase, tj. ve čtvrtek, do mělnického klubu zavítají další tři kapely. Z chorvatského Záhřebu přijíždí skutečně zajímavá kapela Thee Melomen s výborným a až nakažlivým punk rock’n’rollem, který hrají od roku 2014. Muzika Thee Melomen zní jako mix všech těch skvělých balkánských punkových kapel z 80. let smíchaný například s Eddie & The Hot Rods či The Sonics. Spolu s nimi se představí pražsko-mělnická skupina The Junk Food hrající žhavý punk rock. Na hudební scéně se pohybuje již třetím rokem a za sebou má nejenom řadu koncertů, ale i dvě nahrávky a to v klasické vinylové podobě. A konečně to bude mladá mělnická sestava, která však zraje od koncertu ke koncertu. Naive Cactus hraje indie-rock. A jelikož se jedná o mimořádnou dobu, tak i čas bude mimořádný. Tentokrát vše začne již od 19 hodin…

Po punkovém nářezu těchto tří skupin se o den později představí další hudební formace. Z Prahy přijede kapela hrající pod názvem Ruce naší Dory. Skupina vznikla v dubnu 2002 na troskách formace „Periferie 42“ z iniciativy kytaristy Martina Schwarze. Soubor textařsky čerpá z tvorby básníka, spisovatele, dramatika a hudebníka SdCh (občanským jménem Miloslav Vojtíšek), který je zároveň frontmenem kapely. V prosinci 2004 bylo pokřtěno debutové albem „Poemuzie“ vydané vlastním nákladem. CD obsahuje čtrnáct skladeb z ranného období tvorby. O dva roky později vychází druhé CD „Chemnitz“. Avšak je to u muzikantů bývá, dochází k obměnám a tak v závěru roku 2007 kapela přerušila činnost. Po pěti letech, tedy na podzim roku 2012, se ve zcela změněném složení skupina schází znovu. Z původních členů zůstává pouze frontmen, jehož doplnili Karel Kučera a Marek Fišer ze skupiny Typ Skršín. V tomto složení kapela na jaře roku 2013 nahrává desku „Filantropní stroj“. Jenže před chystaným dalším „cédéčkem“ před dvěma lety je kapela opět rozpuštěna a album „Světlo ducha“ nahrává SdCh sám. Současná koncertní sestava je proměnlivá, obvykle trio SdCh, Martin Tvrdý, (ex Bonus) a Josef Jindrák ze skupiny Skrytý půvab byrokracie. Častým hostem je zpěvačka Jana Viktorinová.

A dále se představí opět „domácí“ muzikanti,. Postižená oblast je mělnická post-undergroundová kapela s téměř dvacetiletou tradicí. Má za sebou již několik nahrávek. To první CD s názvem „42“ vyšlo v roce 2007. Dále pak v roce 2012 vydali živé vystoupení z Alternativy 2011, a tři roky nahráli desku „Rubato“ konečně roku 2017 vydali desku „Ostinata“, která byla slavnostně pokřtěna v mělnické hospůdce Němý Medvěd. Píseň „Šakal“ z tohoto alba bodovala v hitparádě Rádia 1 celých sedm týdnů, což je maximum, kterého lze podle pravidel soutěže dosáhnout. Postižená oblast je první mělnickou kapelou, které se to podařilo.

