Cestujícím mezi Prahou a Neratovicemi budou sloužit nové autobusy

Líbeznice (u Prahy, ČTK) – Cestujícím mezi Prahou a Neratovicemi na Mělnicku budou sloužit nové kloubové autobusy, nahradí původní krátké. Zvýší se tak kapacita spojů, na trase stále přibývá cestujících. Deset nových vozů bude v provozu v druhé polovině května na lince 348, informovala dnes ČTK Helena Frintová ze středočeského hejtmanství.

Počet cestujících z oblasti Neratovic do Prahy výrazně v posledních letech vzrostl, důvodem je i propojení systému středočeské a pražské hromadné dopravy, které zde pilotně začalo už v roce 2015. Podle krajského radního pro dopravu Františka Petrtýla (ANO) je dopravní systém nyní přetížený a nové autobusy mu odlehčí. Zlepší se také komfort cestování, vozy mají klimatizaci, vysoké pohodlné sedačky a také více obrazovek, které informují o trase a zastávkách.

“Dlouhodobě požadujeme po dopravcích, aby začali pořizovat více kapacitních autobusů, jelikož to pomáhá efektivně posílit vytížené linky. Například kloubový autobus má kapacitu až o 50 procent vyšší, avšak vícenáklady se u tohoto typu autobusu zvyšují o cca 15 až 20 procent,” uvedl zástupce ředitele pro dopravu a marketing Integrované dopravy Středočeského kraje Martin Jareš.

Pokud by dopravci nepořídili kloubové autobusy s větší kapacitou, bylo by třeba nasadit více standardních, což by bylo dražší a bylo by třeba více řidičů, kterých už je nyní nedostatek.

Podle Petra Tomčíka, ředitele organizátora pražské hromadné dopravy, společnosti ROPID, nasazení kloubových autobusů znamená také snížení celkového počtu autobusů, které do Prahy ze středních Čech dojedou, protože už nebude nutné provozovat posilové duplicitní spoje ve špičkách pracovních dnů.

“Nové autobusy splňující nejpřísnější emisní normu EURO 6 také znamenají výrazné snížení hlukové a emisní zátěže, což byl jeden z požadavků Prahy 8,” dodal Tomčík.

Podle něj je výsledkem rostoucího zájmu o veřejnou dopravu ze Středočeského kraje méně osobních aut směřujících do centra Prahy i na její okraj.

sbe dr