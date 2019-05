Podzemí domu U Zlatého beránka navštívilo 881 lidí

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek a JUDr. Petr Kowanda zpřístupnili 18. května 2019 pro veřejnost na jeden den nádherné starobylé několikapodlažní podzemí bývalého hotelu U Zlatého beránka na náměstí Míru. Podzemní chodby vyhloubené našimi předky v dávné minulosti si během jednoho dne přišlo prohlédnout 881 lidí. Kolik úsilí a práce museli kdysi lidé vynaložit, aby pouze ručními nástroji s pomocí primitivní mechanizace a při nedokonalém osvětlení vyhloubili takové prostory. Pod tímto domem se nachází druhý nejrozsáhlejší podzemní komplex chodeb na Mělníku. V nejhlubším patře tvoří labyrint chodeb dokonce i uzavřený samostatný okruh. V letošním roce se jednalo již o několikáté otevřené sklepení, přičemž v tomto roce byla největší návštěvnost právě pod tímto domem.

Další možnost navštívit opět jinou, dosud veřejnosti nepřístupnou a neznámou část mělnického podzemí, budou mít zájemci až v říjnu letošního roku. O který dům se bude jednat zatím není rozhodnuto. Záleží na ochotě majitelů domů ukázat své sklepení i ostatním lidem. Právě probíhají jednání například s majiteli domů čp. 9 a čp. 27 na náměstí Míru.

Je smutné, že středověké sklepy pod jednotlivými domy v centru našeho města v podstatě jejich majitelé vůbec nevyužívají. Jde často buď o prázdné prostory, nebo jsou chodby plné nepořádků a odpadu. Téměř všichni majitelé domů se snaží, aby jim nebytové prostory v nadzemních částech domu vydělávali, ale své podzemí pro jistý zdroj výdělku nevyužívají.

A přitom by si mohli vzít příklad v okolních městech, kde například v podzemí vytvořili několikapatrové peklo, které je tak věrohodně ztvárněné, že ho využili i filmaři pro natočení jedné čertovské pohádky. Jinde se v podzemí hrají například v dnešní době tak oblíbené únikové hry. Způsobů využití by se jistě v okolí našlo i mnoho dalších. Chce to jen mít zajímavý nápad a odvahu ho realizovat. U nás na Mělníku se nabízí dát podzemí k dispozici turistickému ruchu. Mohla by vzniknout předem s majiteli domů domluvená prohlídková trasa, při které by turisté postupně navštívili s průvodcem třeba tři zajímavá a rozsáhlá jednotlivá sklepení. Například průvodce objednaný v turistickém informačním centru by mohl mít klíče od jednotlivých sklepů, kudy by vedla prohlídková trasa. Majitelé domů by pak mohli dostávat podíl z vybraného vstupného. V dnešní době elektronické evidence všeho, by to bylo i snadno evidované. Nemyslím si, že případné otevření turistického podzemního okruhu by mělo být nějakým prodělečným podnikem, spíše naopak by to mohlo rozšířit nabídku pro turisty a zatraktivnit naše město.

Jedna možnost je do této akce zapojit město a Turistické informační centrum, existuje ale i možnost, že by se případně několik majitelů domů spolu domluvilo a založili si sami společné sdružení, a pod hlavičkou tohoto svého sdružení prohlídkový okruh po jednotlivých sklepeních zorganizovali a provozovali, aby jejich nádherné podzemí již dále nezahálelo a začalo jim také vydělávat.

Martin Klihavec, zastupitel města Mělníka

Fotografie: Karel Lojka a Stanislav Švec.