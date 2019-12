Divoké derby nakonec vyznělo pro Mělník

Pro prohře 6:3 na ledě v Mladé Boleslavi s tamním „béčkem“, zamířil Junior do Kralup kde se utkal v okresním derby. A bylo to skutečně zajímavé…. Mělničtí se do soupeře pustili s plným nasazením a výsledkem bylo, že dvě minuty před koncem první třetiny vedli již 5:0! Jenže, minutu před jejím koncem se domácím podařilo snížit, a další třetina již patřila Kralupům. V té sem jim podařilo srovnat skóre a díky tomu byl závěr dramatický. Domácím se dokonce podařilo se ujmout vedení, ale v samém závěru Junior opět srovnat. A tak k prodloužení kde byli nakonec úspěšnější mělničtí hokejisté, kteří si tak odvezli alespoň dva body.

V sobotu 30. listopadu Junior jede do Králova Dvora, kde se utká s tamním klubem, jenž zaujímá spodní část tabulky.

HK Kralupy nad Vltavou – HC Junior Mělník 6 : 7 pp

Třetiny: 1:5, 4:0, 1:1 – 0:1

Branky a nahrávky: 19. Student (Řehák, Kaprál), 31. Háva (Hampl, Hanžl), 32. Hampl, 37. Student (R.Verbík), 40. Háva (Hampl, J.Verbík), 52. Hampl (Hanžl) – 6. Vernek, 8. Šípek, 17. Macek (Krejsa), 17. Vernek (Litera), 18. Šípek, 46. Stinka (Havel), 61. Havel (Janele, Macek)

Vyloučení: 4-4, navíc za faul Práška (Kralupy) bylo nařízeno trestné střílení (proměněno – Šípek), Využití: 1-0, V oslabení: 0-0

Rozhodčí: Doubek – Frühauf, Havel

Diváci: 583

HK Kralupy nad Vltavou: Exner (od 16:15 do 20:00 Kresta) – Cafourek, R.Verbík, Prášek, J.Verík, Bunda, David – Soukup, Řehák, Hampl, Roubal, Student, Davídek, Kučera, Háva, Neiss, Frey, Kaprál, Hanžl, Tůma

HC Junior Mělník: Srp (Šrámek) – Cicvárek, Prejza, Vaněk, Krejsa, Kubica, Kapoun – Vernek, Litera, Šípek, Stinka, Havel, Lenc, Janele, Kratochvíl, Macek

mar