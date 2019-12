Barevná energie Františky Janečkové

V úterý 26. listopadu se uskutečnila v prostorách Státního oblastního archivu Mělník vernisáž poslední letošní výstavy. Svá díla, naplněné, jak sama říka, barevnou a ženskou

energii, zde představí výtvarnice a terapeutka Františka Janečkova. Její životní osudy nejsou obyčejné, avšak příznačné pro dobu minulou. V polovině 70. let se vystěhovala do Francie, kde prožila celých pětatřicet let. V současné době se usadila na venkově v Jablonném u Kamýku kde i tvoří. S jejími obrazy se můžeme setkat v jejím pražském „Salonu u Františky“. Je rovněž nositelkou Ceny Franze Kafky a Sdruženi českých grafiků Františka

Kupky.

O své práci říká: „Poslední tři roky maluji ve jménu ženské energie. Snažím se ji vyjádřit

abstraktně i ve formě ženských těl. Jde mi o kvality ženské energie, jako je něha, peče, přijeti, jemnost, trpělivost, pozornost, mateřskost, protože je považuji za tolik potřebné v dnešním světě..“

Její obrazy budou tak bude možno shlédnout až do 6. února příštího roku.

mar