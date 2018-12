Čechomor oslaví své výročí i v kralupské Vltavě

Zní to až neuvěřitelně, ale skupina Čechomor v letošním roce oslavuje třicet let od svého vzniku. Vznikla na jaře roku 1988, tehdy ještě jako I. Českomoravská nezávislá hudební společnost. Posléze se rozhodla pro zkrácení jména na Českomoravská hudební společnost a pod tímto názvem vydává v roce1996 své první album „Mezi horami“. Na počátu tisíciletí vydává skupina nové album „Čechomor“, podle kterého si zkrátila jméno do současné podoby. Na tomto albu se poprvé podílela i Lenka Dusilová, která je dnes stálým hostem. Kapela podnikla také turné i s Jarkem Nohavicou.

Své příznivce i respekt kritiků si skupina získala především nápaditým aranžmá a osobitou interpretací hudby, jejímž základem byly a jsou lidové písničky. Od přelomového roku 2001, kdy Čechomor získal tři ceny Anděl (jako skupina roku, za album Proměny i za stejnojmennou skladbu), uběhlo 17 let. Skupina za tu dobu koncertovala nejen doma a na Slovensku, ale i v celé Evropě, procestovala Severní Ameriku, Austrálii i Asii. Vystupovala společně s několika symfonickými tělesy, japonským hudebníkem Joji Hirotou, s americkou písničkářkou Suzanne Vega a spoustou dalších. Hudebníci seskupení kolem lídrů skupiny Františka Černého a Karla Holase s hostující zpěvačkou Martinou Pártlovou v posledních letech výrazně zapracovali na novém modernějším zvuku, výraznějším aranžmá a také na novém repertoáru.

Toho je jasným důkazem i album „Nadechnutí“ z letošního jara, jenž se dočkalo již velkého ohlasu fanoušků skupiny i odborné kritiky. A v říjnu vyšla jeho edice „Nadechnutí Jinak“, které přináší další, svěží pohled na hudbu skupiny. Jedná se o nadčasové úpravy písniček z alba Nadechnutí, na kterých se kromě členů skupiny podíleli i někteří zajímaví hosté. Známý beatboxer En.dru, americký hudebník, zvukový designer a producent Ian Kelosky, hudebník, aranžér a producent Honza Horáček a pod několik úprav se podepsal i bývalý bubeník a perkusista Čechomoru Roman Lomtadze, který dlouhodobě žije a tvoří ve Spojených státech. Písničky dostaly novými aranžmá zajímavý rozměr a současný moderní zvuk. Kromě úprav písniček posluchači na albu najdou bonusový track Drazí sousedé a remixovanou verzi hitu z alba „Nadechnutí“ Mamko nedávej mě.

I to si mimo jiné budou moci vyslechnout návštěvníci kulturního domu Vltava v Kralupech nad Vltavou v úterý 18. prosince od 19.30 hodin. Určitě to bude skvělý večer, který i navodí tu pravou předvánoční atmosféru.

mar