Mělničtí hokejisté stále na vítězné vlně

Po úspěšné čtyřdílné sérii zápasů na ledě soupeřů z níž si přivezli devět bodů z dvanácti možných se konečně představili domácím divákům. A opět skvěle. Na svém stadionu přivítali Rytíře z Vlašimi, kteří zaujímají dolní polovinu tabulky. Do soupeře od památné hory Blaník se pustili s chutí a již ve druhé minutě se do jeho branky trefil J. Šípek, kterému se tento zápas velmi vydařil, neboť se trefil ještě potom dvakrát a dosáhl tak hattricku. On to byl, kdo využil přesilovky a tak zvýšil skóre o dvě branky ve prospěch domácích. Hosté však do konce třetiny sice stačili snížit, ale to bylo vše. I do druhé třetiny vstoupil HC Junior aktivně. Šípek završil svojí sérii a o další branky se zasloužili Litera a Kratochvíl. Bohužel nejprve utrpěl zranění hrdina zápasu Šípek a ze stejného důvodu musel být vystřídán i brankař Vokurka. Toho využil soupeř a vzápětí se mu podařilo snížit. Jenže to byla i jeho poslední branka. V poslední třetiny se Rytíři pokusili zvrátit výsledek, avšak mělničtí neponechali nic náhodě a ještě jedním gólem zpečetili výsledek. Junior stále drží třetí místo v tabulce se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Čáslav. Poslední letošní zápas odehraje v sobotu 22. prosince od 17 hodin v Benešově, kde tamní Lvi se nacházejí ve středu tabulky.

HC Junior Mělník – HC Rytíři Vlašim 6 : 2

Třetiny: 2:1, 3:1, 1:0

Branky a nahrávky: 2. Šípek (Cicvárek, Kubica), 9. Šípek (Prejza, Macek), 23. D.Litera (Chvátal), 25. Šípek (Macek, Stinka), 39. Kratochvíl (Litera), 50. Šícha (Heran, Škarohlíd) – 12. Košťálek (Slanina), 30. Ondriga (Herwig, Slanina)

Vyloučení: 10-10, využití: 1-0, v oslabení: 0-0

Diváci: 250

Rozhodčí: Šťovíček – Doskočil, Maňák

HC Junior Mělník: Vokurka (od 27:47 Fiala) – Prejza, Kapoun, Chvátal, Novák, Cicvárek, Kubica, F.Janele, Litera, Šípek, Lenc, Stinka ml., Škarohlíd, Šícha, Macek, Kratochvíl, Heran

HC Rytíři Vlašim: Holánek (Švácha) – V.Pessr, J.Pessr, Matějka, Říha, Trpišovský, Ondriga, Burda, SLanina, Herwig, Čanda, Košťálek

Komentář: http://www.hcjuniormelnik.cz/match/detail/id/1392

mar