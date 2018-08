V brandýském zámku se představí Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

Pestrý repertoár zahrnující atraktivní skladby širokého žánrového spektra, sweet and hot, od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big-bandů. Tak to je Melody Makers a samozřejmě Ondřej Havelka. Tento orchestr vznikl již před více jak dvaceti lety po odchodu Ondřeje Havelky z Originálního pražského synkopického orchestru, kde působil řadu let. Někteří členové z OPSO odešli zároveň s ním a tvoří proto i část Melody Makers. Ondřej Havelka absolvoval obor „herectví“ na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze a obor „režie“ na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Po absolutoriu studia herectví působil šest let v pražském divadle Studio Ypsilon. Brzy se prosadil i jako filmový a televizní herec. Mnozí si jej okamžitě vybaví jako Jiřího Oulického v seriálu Saturnin, kde skutečně originálním způsobem ztvárnil tuto postavu. Z této role vyzařuje onen kladný vztah k této době, jenž vychází právě i z jeho hudebních aktivit. Už od studentských let se totiž věnuje interpretaci jazzové a populární hudby 20. a 30. let jako zpěvák, tanečník a stepař. Se zmíněným Originálním pražským synkopickým orchestrem nahrál celkem šest alb a napsal i spolurežíroval hudební film, který získal na festivalu televizní zábavy v Montreux v roce 1991 “Stříbrnou růži”. Hudebnímu tělesu Melody Makers jde hlavně o přesnou interpretaci swingové éry a zabývá se nejen americkými skladbami, ale i raným českým či slovenským jazzem. Ke hře používá i dobové nástroje, které zaručují skutečnou autentičnost skladeb. Pestrý repertoár zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big-bandů. Kromě zpěváka Ondřeje Havelky a kapelníka Petra Tichého tvoří orchestr ještě třináct muzikantů.

Toto skutečně originální seskupení se představí v brandýském zámku tento pátek 17. srpna od 19.30 kdy zde zavládne ona prvorepubliková atmosféra a i tímto způsobem si účastní připomenou letošní výročí.

mar