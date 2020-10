Na kus řeči tentokrát s … Pavlem Křížem

Kdo by neznal Štěpána Šafránka z dnes již legendárních „Básníků“, které se mimo jiné točili i v Mělníku. Tento jeho představitel bude hostem dalšího podzimního setkání již tradičního cyklu „Na kus řeči s ….“, které se uskuteční v úterý 6. října od 19 hodin v areálu brandýského zámku.

Pavel Kříž se však hercem ve skutečnosti ani stát nechtěl. Nikdy jsem si nemyslel, že bych se mohl stát skutečným hercem,“ vzpomínal později Kříž a dodává. „Díky Básníkům se mi od základu změnil život. Při mém úplně prvním natáčení jsem si připadal jako na jiné planetě.“

Avšak od dětství by jím přitahován a tak se stal členem dětského sboru Divadla na provázku. I přes tuto průpravu se v něm začala projevovat jeho další životní touha – pomáhat lidem. Aby mohl získat lékařské vzdělání, rozhodl se v posledním ročníku základní školy pro studia na gymnáziu, na které ovšem nebyl z politických důvodů přijat. Vystudoval tedy fotografii a herectví se věnoval v nejrůznějších amatérských divadelních souborech. Po filmu „Jak svět přichází o básníky“ se stává vyhledávaným a populárním hercem. Následují další dva díly „Básníků“, pohádka „O statečném kováři“ či role v nepříliš známém, kritikou ovšem ceněném, filmu „Levé křídlo“ o partě mladých lidí, která za druhé světové války ukryje uprchlého chlapce. Jenže další jeho touha zvítězila nad rostoucí popularitou a v roce 1987 emigroval do Kanady. Ve své nové vlasti se začal věnovat svému snu a to medicíně. „V Kanadě jsem našel svůj druhý domov, dostal jsem kanadské občanství. Udělal jsem tam za svým dosavadním životem tlustou čáru a vrhl se do vysněného studia na univerzitě,“ říká Pavel Kříž. Po úspěšném studiu psychoterapie na univerzitě ve Vancouveru začal pracovat v domech pro seniory. Později se v zámoří seznámil i se svojí životní partnerkou filmovou animátorkou Bonnie. Návrat k filmové branži po Listopadu nemá na svědomí nikdo jiný než jeho „dvorní“ režisér Dušan Klein. A tak následovaly další dva „básnické“ díly. Kromě básnické ságy jsme mohli Pavla Kříže od devadesátých let vidět celé řadě dalších filmových rolí, za zmínku stojí především „Andělské oči“, „Vůně vanilky“ či „I ve smrti sami“. Vedle filmového hraní ho bylo možné spatřit i na divadelních prknech jako člena činohry Národního divadla a věnuje se rovněž dabingu. Televizní diváci jej mohou sledovat v roli Petra Boháče v nekonečném seriálu „Ulice“ jejímž režisérem není nikdo jiný než Dušan Klein. Pavel Kříž se rád věnuje i sportu, kromě plavání pak především boxu a kung-fu. „Žil jsem tady, potom v emigraci, teď opět v Praze a současně i v Kanadě. Už dávno jsem přišel o iluze o světě, který nás obklopuje. Rozhodně jsem však nepřišel o naději, že navzdory všemu nepříznivému, co život přináší, stojí zato žít,” říká s úsměvem…

Tento legendární „doktor Šafránek“ bude hostem moderátora Jiřího Vaníčka kdy se s diváky podělí o zážitky z uměleckého života, natáčení filmů atd. Jde o výjimečnou možnost setkání, kterou byste si neměli nechat ujít!

mar