Mělničtí hokejisté stále neporaženi

HC Junior vstoupil do nové sezóny Krajské ligy úspěšně. Hned v první kole si z berounského zimního stadionu přivezl dva body kdy v prodloužení porazil hokejisty Dvora Králové 5:6. Ve druhém kole mělničtí hokejisté hostili mužstvo z Rakovníka. I toto utkání bylo velmi vyrovnané, hosté se dokonce ujali vedení a ve druhé třetině Mělník prohrával dokonce o dva góly. Avšak i potřetí v zápase dokázal Junior rychle odpovědět na gól soupeře, nejprve dokázal snížit a nakonec se šlo do šaten za stavu 4:4. Poslední třetina byla velmi rušná nervozita obou mužstev byla příčinou řady šarvátek, ale štěstí stálo na straně domácích a dvěma brankami zpečetili vítězství poměrem 6:4.

No a ve třetím kole v sobotu 26. září zamířili mělničtí do Černošic. Určitá „tradice“ se nevyhnula ani tomuto utkání. První dvě třetiny byly opět vyrovnané a po druhé třetině to bylo 1:1. Zápas byl zase bohatý na šarvátky a tak rozdali rozhodčí celkem 72 trestných minut. Poslední třetina však opět patřila mělnickým hokejistům, kteří třetinu vyhráli poměrem 2:3 a opět si odvezli tři cenné body. Hrdinou zápasu byl K.Šípek, jenž svým hattrickem přispěl k vítězství mělnického Junioru.

V příštím kole přivítá na svém ledě Sršně z Kutné Hory, a tak držme palce, ať vítězná série pokračuje a hlavně….. zdraví!!!!

SK Černošice – HC Junior Mělník 3 : 4

Třetiny: 0:0, 1:1, 2:3

Branky a nahrávky: 27. Vladyka (Hyršl, Jobek), 46. Brejcha (Krudenc, Frolík), 57. Jobek (Hofmeister) – 34. Šípek (Šubrt, M.Pokorný), 48. Prejza, Stinka, Škarohlíd), 52.Šípek (Havel, Cafourek), 54. Šípek

Vyloučení: 10-11, navíc Hofman (Černošice) 10 min za NESP, Macek (Mělník) 10 min za UHL a Šípek (Mělník) 10 min za NESP. Využití: 0:0, V oslabení 0:0

Rozhodčí: Hruška – Pokorný, Hrčka

Diváci: dle zápisu o utkání 999

Černošice: Frolík (Thuma) – Vokurka, Staněk, Hofman, Novák, Vladyka, Němeček – Hyršl, Loskot, Krudenc, Jobek, Červený, Kolaja, Sobotka, Hofmeister, Brejcha

HC Junior Mělník: Šrámek (Srp) – Chvátal, Krejs, M.Pokorný, Cicvárek, Cafourek, Prejza – Lenc, Šubrt, P.Litera, Macek, Stinka, Fedymycz, Novotný, Šípek, Havel, Vernek, D.Litera, Škarohlíd

mar