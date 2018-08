Do Byšic na pouť s oslavou piva

Od pátku 17. až do neděle 19. srpna se zde uskuteční tradiční pouťové veselí. Na zdejším hřišti na všechny čeká řada atrakcí, dále cukrová vata, zmrzlina a celá řada stánků s občerstvením. Avšak to není zdaleka vše. V sobotu si na své přijdou milovníci pěnivého moku. Proběhnou zde totiž III. Pivní slavnosti. K ochutnání budou produkty celé řady minipivovarů a tak určitě bude z čeho vybírat. Samozřejmě nebude chybět řada dobrot, aby bylo co zapíjet. Večer od 19 hodin proběhne zábava v režii oblíbeného diskžokeje, takže se jistě pobaví každý.

