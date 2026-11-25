Pět minut do odjezdu autobusu. Sáhneš po mobilu a než přijede, stihneš zjistit, proč může pumpa utržit víc, i když prodá míň benzinu. A taky jak může být ticho hlasité. Na Biflovně od sebe tyhle dvě záhady dělí pár přejetí prstem.
Biflovna.cz funguje podobně jako krátká videa. Táhneš prstem nahoru a objeví se další karta. Na každé je jeden pojem, stručné vysvětlení, příklad a zdroj. Vybrat si můžeš z více než deseti tisíc karet. Najdeš tu češtinu k maturitě, přípravu na přijímačky i vysokoškolskou ekonomii.
Míň benzinu, víc peněz?
Benzin zdraží o deset procent, řidiči ho natankují jen o dvě procenta méně a pumpa má vyšší tržby. Jak to? Vyšší cena za litr v tomhle příkladu převáží nad tím, že se prodalo méně litrů. A najednou víš, co se skrývá za pojmem cenová elasticita poptávky. Říká, jak moc se změní množství, které lidé kupují, když se změní cena.
Když je ticho slyšet
Učitel položí otázku a celá třída se najednou tváří, že má strašně zajímavé poznámky v sešitě. Zavládne hlasité ticho. V češtině se takovému spojení slov, která si významově odporují, říká oxymóron. Biflovna ho ukazuje i na názvu Tolstého hry Živá mrtvola.
Máš pocit, že už to chápeš? Zkus otázku v kvízu. Když ji spleteš nebo si kartu uložíš, Biflovna ji zařadí do opakování. Takže až se objeví znovu, můžeš zjistit, jestli ti v hlavě zůstal i pojem, nebo jen ta pumpa.
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