FOTBAL: Neratovice ani Libiš si další body nepřipsaly

Neratovice ani Libiš si další body nepřipsaly

Na utkání v Souši budou chtít Neratovice asi rychle zapomenout. K soupeři zajížděly se sérií pěti zápasů bez porážky, a tak i do Souše se jelo s určitým optimismem. Jenže Neratovičtí čtyřikrát inkasovaly a připsaly si tak třetí největší porážku podzimu.

Už ve druhé minutě obrana zaspala a nejistého Dědka v brance Neratovic překonal domácí Prokop. Ten ve 26. minutě přidal i druhý gól Souše, která tak do druhé poločasu mohla nastoupit v poklidu. Zlepšení nepřišlo ani ve druhém poločase. V něm exceloval domácí Vávra, který nejdříve v 52. minutě zvýšil na 3:0 a týž hráč o tři minuty později přidal čtvrtý gól. Nakonec měly Neratovice aspoň poslední slovo, když po ose Brusch, Ďurinda, Kozák, poslední jmenovaný upravil na konečných 4:1.

Pokus vybojovat body venku měl i Sokol Libiš, který byl v Praze hostem pražského Meteoru. Libiš byla vyrovnaným soupeřem a přiznejme mu, že si minimálně bod zasloužila. Hráči se snažili být před brankou Meteoru aktivní, v zápase často působili fotbalověji, ale v koncovce se jim vůbec nedařilo. Meteor se dostal do vedení ve druhém poločase v 58. minutě, a tak Libiš stále měla dost času na vyrovnání. Před brankou Meteoru ale neuspěla, a tak se i Libiš vracela bez bodového zisku.

Souš – FK Neratovice Byškovice 4:1

Branky: 2. a 26. Prokop, 52. a 55. Vávra – 63. Kozák. Rozhodčí: Tvrdík. ŽK: Matyáš, Zápotocký, Ducháček, Vávra – Brusch, Chlumecký, Ďurinda, Kokoška. Poločas: 2:0.

Meteor Praha – Sokol Libiš 1:0

Branka: 58. Hanek. Rozhodčí: Kastl. ŽK: Schulz – Očovan, Bíba, Macháček. Poločas: 0:0.

Ostatní výsledky 9. kola: Tn Rakovník – Kladno 1:2 (1:2), Zbuzany – Ostrov 6:0 (2:0), Chomutov – Březová 3:2 (2:1), Ostrov – Most 4:0 (2:0), Hostouň – Nymburk 6:0 (2:0), Motorlet Praha – Brandýs n. Lab. 1:0 po pen. (0:0).

1. Hostouň 9 7 0 0 2 31:9 21

2. Zbuzany 9 7 0 0 2 23:4 21

3. Brandýs n. Lab. 9 5 1 1 2 14:10 18

4. Motorlet Praha 9 4 1 1 3 16:11 15

5. Neratovice Byškovice 9 4 1 1 3 11:11 15

6. Kladno 9 4 0 3 2 13:14 15

7. Souš 9 5 0 0 4 17:19 15

8. Chomutov 9 4 1 1 3 12:16 15

9. Meteor Praha 9 4 1 0 4 10:11 14

10. Březová 9 4 0 0 5 13:13 12

11. Ostrov 9 4 0 0 5 12:18 12

12. Nymburk 9 3 1 1 4 11:17 12

13. Ostrá 9 2 2 1 4 11:11 11

14. Most 9 2 1 1 5 11:18 9

15. Libiš 9 2 1 0 6 11:22 8

16. Rakovník 9 1 0 0 8 9:23 3

Proti favoritovi z Kosoře Dynamo body nevybojovalo Dynamo Nelahozeves na body doma nedosáhlo. Soupeřem mu byl Sokol Kosoř, který patří mezi favority soutěže, což dokázal i na hřišti Dynama. Od prvních minut měla Kosoř utkání zcela v moci, vytvořila si převahu, kterou už v 8. minutě korunovala vedoucím gólem a převaha hostů pokračovala dál. Když v 45. minutě byl po druhé žluté vyloučen domácí Holý, muselo Dynamo celý druhý poločas hrát v deseti. Jak se ale ukázalo, to mu nevadilo. Už v 58. minutě vyrovnalo a vytvořilo si šanci na přijatelný výsledek, případně naději na bodový zisk. Jenže v 67. minutě, po předchozích nepřesvědčivých rozhodnutích rozhodčího, šli hosté znovu do vedení. V závěru utkání se sice dostali do šancí domácí Křtěn, Vorel a Janovský, ale skóre se už nezměnilo a Kosoř si tak odvezla všechny body. Dynamo Nelahozeves – So Kosoř 1:2

Branky: 58. Dubský – 8. Večeřa, 68. Slunéčko. Rozhodčí:Sandev. ŽK: Vorel, Holý, Janovský, Kučera, Dubský, Zavadil – Bouška, Stejskal, Janoušek, Vodecký, Piták, Hrubý. ČK: 45. Holý (Nelahozeves). Poločas: 0:1. Ostatní výsledky 9. kola: Komárov – Podlesí 2:0 (1:0), Votice – Vestec 3:2 (2:1), Jílové – Tochovice 1:2 po pen. (1:0), Doksy – Jíloviště 3:2 (2:1), Klecany – Mníšek p. B. 6:2 (2:1), Petrovice – Průhonice 1:2 po pen. (1:1), Cerhovice – Velká Dobrá 1:2 (1:2). 1. Komárov 9 9 0 0 0 35:10 27

2. Kosoř 9 7 0 0 2 22:14 21

3. Klecany 9 6 0 0 3 31:19 18

4. Vestec 9 6 0 0 3 24:14 18

5. Podlesí 9 5 1 1 2 16:10 18

6. Jíloviště 9 5 1 0 3 21:17 17

7. Mníšek p. Brdy 9 5 0 1 3 19:16 16

8. Votice 9 5 0 0 4 18:16 15

9. Velká Dobrá 9 4 1 0 4 14:15 14

10. Průhonice 9 3 2 0 4 15:18 13

11. Nelahozeves 9 3 1 0 5 15:18 11

12. Doksy 9 2 1 0 6 8:25 8

13. Petrovice 9 1 1 2 5 11:22 7

14. Cerhovice 9 1 0 2 6 9:18 5

15. Jílové 9 1 0 2 6 10:21 5

16. Tochovice 9 0 1 1 7 12:27 3

Záryby prohrávaly 0:2, ale předvedly dokonalý obrat Ve skupině B fotbalové I. A třídy měly oba týmy Mělnicka výhodu domácího prostředí. Po zápase ale mohly být spokojeny jen Záryby. Ty hostily Mnichovo Hradiště a nezačaly dobře. Poprvé inkasovaly už v 7. minutě a po půlhodině hry to už bylo 0:2. Jenže hráči TJ Záryby dokázali, že bojovný duch v nich stále je. Ve druhém poločase dokázali nejen vyrovnat, ale v penaltovém rozstřelu vybojovat i druhý bod. Soupeř v penaltách uspěl jen jednou, zatímco Záryby proměnily penalty všechny.

Podstatně hůře dopadla doma Pšovka Mělník. Ta hostila Lysou nad Labem bojující o čelo tabulky. Jak to s bodovým ziskem myslí vážně, ukázala už v 10. minutě, kdy šla do vedení. Mělnický Chytil sice ve 37. minutě vyrovnal a dal tak svému týmu naději do druhého poločasu, jenže v něm Pšovka propadla. Ani jednou se neprosadila a naopak třikrát inkasovala a ocitla se už na předposledním místě tabulky. TJ Záryby – Mnichovohradištský SK 3:2 po pen.

Branky: 64. Valentin, 78. Krulich – 7. Honc, 33. Vegricht. Rozhodčí: Benák. ŽK: 0 – Vegricht, Honc. Poločas: 0:2. Penalty: 5:1. Pšovka Mělník – Lysá n. Lab. 1:4

Branky: 37, Chytil – 10. a 79. Novák, 55. Urban, 68. Švorba. Rozhodčí: Bartůšek. ŽK: Chytil – 0. Poločas: 1:1. Ostatní výsledky 9. kola: Rejšice – Vlašim B 1:2 (1:0), Luštěnice – Divišov 3:2 (0:0), Kosmonosy – Úvaly 4:2 (2:1), Český Brod B – Čelákovice 4:2 (0:0), Čáslav B – Dolní Bousov 3:4 po pen. (1:1), Semice – Pěčice 3:1 (1:1). 1. Kosmonosy 9 6 1 0 2 20:9 20

2. Lysá n. Lab. 9 6 1 0 2 19:11 20

3. Vlašim B 9 5 2 0 2 22:12 19

4. Mnichovohradištský SK 9 4 2 1 2 16:11 17

5. Český Brod B 9 5 0 1 3 24:13 16

6. Záryby 9 3 3 0 3 23:16 15

7. Rejšice 9 3 1 3 2 19:13 14

8. Divišov 9 4 0 2 3 16:18 14

9. Dolnobousovský SK 9 2 1 1 3 15:16 13

10. Semice 9 4 0 1 4 14:20 13

11. Čelákovice 9 2 2 1 4 15:19 11

12. Čáslav B 9 2 1 2 4 18:25 10

13. Luštěnice 9 3 0 1 5 6:13 10

14. Pěčice 9 3 0 1 5 14:24 10

15. Pšovka Mělník 9 2 0 2 5 12:21 8

16. Úvaly 9 1 1 1 6 12:28 6