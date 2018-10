Mělník poprvé na štítě…

Bohužel tentokrát ona „nešťastná třináctka“ se skutečně potvrdila. Hráči HC Junior v sobotu 13. října vyjeli do Mladé Boleslavi, aby se zde utkali s tamním „béčkem“ extraligového Bruslařského klubu. A utkání to bylo nešťastné… Domácí se do soupeře pustili s plnou vervou a po dvou třetinách to bylo 3:0. Teprve v závěru se mělnickým hokejistům podařilo vsítit dvě branky, avšak to bylo z jejich strany vše. Junior tak v tabulce klesl na třetí místo a na vedoucí Čáslav již ztrácí čtyři body. V příštím kole tuto sobotu přivítá hokejisty z Příbrami a tak držme palce ať se podaří reparát.

BK Mladá Boleslav „B“ – HV Junior Mělník 6 : 2

Třetiny: 2:0, 1:0, 3:2

Branky a nahrávky: 9. Christov (Trégl), 16. Rovný (Michal Ficek, Protivný), 22. Mareš (Bílek, Trégl), 41. Mareš, 44. Franc (Mareš), 54. Vondrlík (Mareš, Rovný) – 46. Chvátal, 49. Šícha (Cicvárek, Heran)

Vyloučení: 6-9, Využití: 1-1, v oslabení 1-0

Rozhodčí: J.Tasch – Kadlec, Špringl

Diváci: 181

BK Mladá Boleslav “B”: Kořínek (Krinwald) – Uřídil, Řečínský, Marček, Bílek, Kadeřábek, Franc, CHristov, Bartoš, Milan Ficek, Michal Ficek, Vaníček, Vondrlík, Kollman Trégl, Mareš, Protivný, Vajsejtl, Rovný Kysela

HC Junior Mělník: Vokurka (Fiala) – Kapoun, Chvátal, Cicvárek, Kubica, Kulhánek, Arazim Vaněk, T..Havel, Janele, Šubrt, Šípek, Stinka, Škarohlíd, Šícha, Lenc, Kratochvíl, Husák, Heran.

mar