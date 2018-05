Závod omezí provoz ve městě – Aktualizováno

2. a 3. června se v centru Mělníka uskuteční závod historických motocyklů a rally vozů o pohár Jiřího Peroutky – „Mělnický okruh 2018“, který omezí provoz automobilů i pohyb chodců ve městě.

V sobotu 2. 6. od 13.00 hodin do 24.00 hodin bude provoz v níže uvedených ulicích omezen především montáží zabezpečovacích prvků kolem trati závodu. Řidiči musí dbát pokynů pořadatelů. V neděli 3. 6. od 00.01 hodin do 17.00 hodin budou zcela uzavřeny tyto komunikace v trase závodu: Nová, Tyršova, Legionářů, Plavební, K Mostu, J. Seiferta a náměstí Karla IV., dále jako depa závodních strojů ul. Palackého a náměstí Míru a jako divácké zóny náměstí Karla IV. a ulice Zádušní. V neděli 3. 6. od 7.00 hodin do 17.00 hodin bude možný vstup do placené zóny v centru pouze po zaplacení vstupného 150 Kč, děti do 150 cm výšky mají vstup zdarma. Občan bydlící v této zóně se musí prokázat občanským průkazem nebo nájemní smlouvou. Více informací na www.melnickyokruh.cz, případně u ředitele závodu Petra Chaloupky – tel. 732 145 893 a u Libora Horáka – tel. 777 295 761.

V neděli 3. 6. z důvodu konání závodu nepojede přívoz ani výletní loď Fidelio.

Od soboty 2. 6. od 13.00 hodin do neděle 3. 6. do 17.00 hodin nebudou obousměrně obsluhovány zastávky MHD Zádušní a Tyršova. Zastávka z náměstí Karla IV. bude přemístěna do zastávky Fibichova, směr Praha, Ládví.