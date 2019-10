Za zvířátky do ohrádky

Zelčínský ZOOPARK se především zaměřuje na domácí zvířata třebaže zde samozřejmě nechybí ani ta exotika. Však pro mnohé městské děti je třeba ovce či kozička také již tak trochu „exotické“ zvíře. A tak je zde opět příležitost se seznámit s těmito tvory, jenž kdysi bývaly nedílnou součástí našeho každodenního života. A k tomu slouží i zdejší komentované prohlídky stájí a ohrad.

Takže v předvečer státních svátku, v neděli 27. října se opět otevřou vrátka výběhů a ohrad, a všichni budou zváni dovnitř, co nejblíže ke zvířátkům. Bude tak možnost nahlédnout do ubikací zvířátek, nakrmit je, dozvědět se něco nového a pohladit je. Komentovaná prohlídka začíná v 10 hodin a sraz je před vchodem do stájí. A pokud suché pečivo – vezměte ho sebou ať si zvířátka také pochutnají…

mar