V mělnickém klubu zazní „klasika“ a opět vzpomenou Marka Vojtíška

Druhý prosincový víkend bude ve Staré Mydlárně pořádně nabitý. Pátečním večerem zde zazní hity, které zněly již „zlatými šedesátými“ avšak jsou, a budou stále… Kapela Hard Rock Tribute vznikla před více jak dvěma lety, kdy parta muzikantů zavzpomínala na zlatá rocková léta, a řekli si, že postaví kapelu, která uspokojí hlad po zahrání si této muziky. Repertoár je tvořen z poloviny písněmi Led Zeppelin a Deep Purple, a z druhé poloviny tvorbou dalších známých skupin a muzikantů jako například Uriah Heep, Free, Janis Joplin, Cream, Carlos Santana, Lynyrd Skynyrd, Van Halen či Kinks. Kapelu tvoří ostřílení muzikanti, kteří sem unikají od povinností kmenových kapel. Například klávesista Sváťa Chalupa hrál s Lubošem Pospíšilem stejně jako bubeník Jiří Kolman, jenž hrál i ve skupině Krásné nové stroje. Zpěvačka a kytaristka Terka Chovítová vystupuje v celé řadě hudebních projektů a hraje i v hard rockové kapele Hairy Groupies. Kapela vystupuje pravidelně v pražském klubu Chapeau Rouge, kde je její domovská scéna. Začátkem roku 2017 začala vyrážet s koncertním programem i mimo Prahu a do současné doby obrazila mnoho měst s velkým úspěchem.

A den později opět zde vzpomenou na mělnického muzikanta a člena skupiny Postižená oblast Marka Vojtíška, jenž před devíti lety podlehl zákeřné chorobě. Jeho kamarádi tehdy chtěli nějakým způsobem uctít jeho památku a tak se rozhodli uspořádat na jeho počest turnaj ve hře Člověče nezlob se!. A tak se zrodil „Memoriál Marka Vojtíška“.

První ročník se konal hned po jeho odchodu v Hudebním sále mělnického Masarykova kulturního domu kdy zde po ukončení turnaje vystoupila kapela Už jsme doma. A další ročníky se již uskutečnily právě ve zdejším klubu Stará Mydlárna. A ne jinak tomu i letos. V sobotu 8. prosince si jako obvykle ve 14 hodin účastníci zasednou ke stolům s políčky a figurkami této všeobecně známé hry, a rozjede se tak již 9. ročník tohoto memoriálu Po 19 hodině dojde ke slavnostnímu vyhlášení vítězů a po něm odstartuje tradiční koncert, na němž vždy zahrají zajímavé hudební formace.

A právě tentokrát se vrátí skupina, která celou sérií Memoriálů zahájila. Kapela Už jsme doma vznikla v Teplicích v roce 1985. Její muziku je docela obtížně zařadit. Vychází samozřejmě z punku, avšak je zde patrný i vliv avantgardní hudby v podání hnutí Rock in Opposition, The Residents nebo Magmy. A právě díky své originalitě skupina pronikla nejenom do evropských klubů, ale i do zámoří. V USA a Kanadě její členové odehráli více než 700 koncertů, díky nimž jsou tam dnes pravděpodobně nejznámější českou rockovou kapelou. A zahráli si i v Japonsku či na Novém Zélandě. Muzikanti často podnikají exkurze do dalších oblastí. Pravidelně spolupracují například s Aurelem Klimtem na hudbě k jeho animovaným filmům a k divadlu. Miroslav Wanek byl za hudbu k filmu „Famfárum“ Jana Wericha nominován na Českého lva. V Mydlárně představí i svojí nejnovější desku „Kry“, která je jejich osmým řadovým albem obsahující symbolicky osm nových písní, jež vyšly osm let po předcházejícím řadovém titulu „Jeskyně“ a i datum 8. září 2018 pro křest desky bylo zajímavé.

Avšak i další kapela bude pozoruhodná. Sbor břežanských kastrátů neboli SBK bývá nejčastěji označován za „recitační a hudební soubor“. Název Sbor břežanských kastrátů vymyslel na podzim 2003 spisovatel Jan Pelc. Klíčový termín „břežanský“ nesouvisí, jak se leckdo mylně domnívá, ani s Břežany Dolními, ani s Panenskými, nýbrž s hospodou Na Břežance v Lublaňské ulici na pražských Vinohradech, kde jádro sboru tehdy pravidelně vysedávalo, a vysedává dodnes.

Jistě to bude opět skvělý večer nejenom se vzpomínkou na kamaráda, ale se zajímavou muzikou.

mar