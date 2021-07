Výstaviště v Lysé nad Labem nabídne zajímavé akce

Kromě kulturních zařízení a hudebních festivalů se otevírají i výstaviště. A jedním z nich i to v Lysé nad Labem, jenž skutečně dokáže přilákat návštěvníky s nejrozličnějšími zájmy. Prvními letními akcemi budou výstavy, jenž budou svým způsobem jubilejní.

Na expozici „Regiony České republiky“ vystavovatelé na již podvacáté na společné výstavě měst, obcí, mikroregionů a turistických informačních center představí od 15. do 18. července kulturní a přírodní dědictví jednotlivých regionů a nabídnou širokou nabídku výletů, zážitků, historických památek a zvýhodněné tuzemské pobyty. A jak se již stalo tradicí Muzea Středočeského kraje představí své nejzajímavější expozice což jistě bude další inspirací pro putování po naší vlasti. K výstavě již neodmyslitelně patří soutěž TURISTPROPAG s přehlídkou turisticko-propagačních materiálů o Turistickou informaci roku 2021 a Zpravodaj roku 2021.V rámci odborného programu proběhnou i vzdělávací semináře.

Avšak to zdaleka nebude vše. Ve stejném období se zde uskuteční výstava, která je každoročně svátkem pro všechny milovníky křehké krásy květin a vzhledem k prázdninovému termínu jsou právě „Květy“ cílem příjemných dnů letní dovolené. A letošní jubilejní 25. ročník má podtitul „Vracíme se ke kořenům“. Co to znamená? Prostě. Přijďte s celou rodinou strávit letní prázdninový den na výstavu zaměřenou na staročeské zvyky a zahrádky, neboť tentokrát je v podání Českého zahrádkářského svazu (ČZS) zpracována na téma návratu ke staročeským tradicím. Ale na své si rovněž přijdou milovníci čtyřnohých kamarádů. Součástí této výstavy je III. ročník akce „Polabský voříšek“ neboli výstava pejsků, kteří se nepyšní sáhodlouhým rodokmenem, avšak jsou to skvělí společníci.

Pro cykloturisty je i skvělá novinka. Po příjezdu si budou moci si své bicykly uschovat v nově vybudované cyklověži, která je umístěna na nádraží ČD, asi tři minuty chůze od Výstaviště.

Bedřich Marjanko