Blues před Dírou opět rozezní mělnické náměstí

Tato prázdninová hudební setkání se již stala neodmyslitelnou součástí kulturního léta. A tak opět se budeme moci každý páteční večer od 9. července až do 20. srpna scházet v mělnickém podloubí před již kultovním barem Díra, jemuž se pomalu blíží třicet let existence. A na co se budeme moci těšit?

Nejprve z Královského města Slaný přijede kapela, která to dokáže pořádně rozpálit. The Bladderstones je kapela, která vychází z blues, aby se do něj zase vrátila. Toto trio má za dobu své existence celou řadu úspěchů. Tvoří ho jeden z nejtalentovanějších kytaristů své generace Tomáš Frolík, Dále je to baskytarista a člen legendární skupiny Jablkoň Johny Judl, jenž kromě koncertů nejenom v Evropě, ale v USA či Africe spolupracuje s řadou muzikantů jako je kapela Už jsme doma či zpěvačka Ester Kočičková. A konečně za bicími sedí Michal Nosek. Tento stylově velmi všestranný hudebník působí nebo působil ve skupinách Personal Highway, Jana Lota, Maraca či Mario Bihari.

O týden později se zde rozezní skvělá kytarová sóla Martina Ketnera. Repertoár severočeské kapely „Martin Ketner Band“ vychází z blues-rockových kořenů. Koncerty kapely proplouvají od rockových balad až po nadupaný kytarový sound. Autorský repertoár bývá často doplněn blues-rockovými standardy, takže je možno zažít poselství S.R.Vaughana, J.Hendrixe, G.Moora, J.Bonamassy anebo K.W.Shepherda.

Kdo by neznal slavnou liverpoolskou kapelu, která se již nesmrtelně zapsala do dějin světové hudební klasiky. Jasně. – The Beatles! I její hity zde zazní 23. července v podání kladenské skupiny The Basketles – Beatles & CCR revival band, jenž vystupuje pravidelně od roku 2004 a od té doby odehrála několik stovek koncertů. Členové se zaměřují primárně na věrnou interpretaci hitů dvou legendárních kapel z éry 60.let: The Beatles a Creedence Clearwater Revival, jejichž hudba prolínající rock and roll, mersey beat, country a swamp rock žije dodnes. Skupina The Basketles svým profesionálním přístupem, do detailu nastudovanými písněmi a vizuální stylizací v podobě dobových kostýmů a autentických nástrojů, přenese do zlaté éry rock and rollu.

Pravidelným hostem mělnického hudebního klubu Stará Mydlárna i tohoto setkávání je fenomenální kytarista, skladatel a zpěvák Justin Lavash. Tento britský muzikant, který žije od roku 2004 v Praze, si postupně vypracoval pověst vyhledávaného performera nejen v naší republice. Jeho hudba se ubírá napříč styly mezi blues,folkem a jazzem. Na to se budeme moci těšit 30. července.

Špičkový pianista a zpěvák Tomáš Homuta samozřejmě zde nesmí chybět. Každoročně si zve nějaké hosty, kteří bývají překvapením večera. A kdo to bude tentokrát? Nechme se první srpnový pátek překvapit.

Dalším milým hostem je Petra Börnerová Trio. Původní Duo společný to projekt české zpěvačky Petry Börnerové a jejího manžela slovenského hudebníka Tomáše Bobrovniczkého se v tomto případě vždy rozšíří. Za bicími se už prakticky zabydlel jejich mladý synek Tomáš jehož skvělá sóla vyvolávají nadšení posluchačů. A ne jinak tomu bude i tentokrát

No a jak se již stalo tradicí tato setkávání 20. srpna završí sdružení Baťa a jeho Velká parta. K tomu snad ani již netřeba dlouhého komentáře…

A tak pojďme opět trávit příjemné letní večery se skvělou muzikou. Bude to podobně jako v předcházejících letech opravdu stát za to!

Bedřich Marjanko