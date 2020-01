Výstaviště v Lysé nad Labem bude čokoládové

A to doslova a do písmene! Od 24. do 26. ledna zde totiž své stánky rozloží prodejci

nejrůznějších čokoládových specialit a dobrot. A nebudou to však zdaleka jenom oni. „Čokoládový festival“ přinese rovněž kulinářskou přehlídku, na níž skvělí kuchaři předvedou

své čokoládové recepty. Návštěvníci tak uvidí s čím vším je možné čokoládu kombinovat. Například lososa v bílé čokoládě s lékořicí či polévku z červené řepy s malinami a bílou čokoládou. A nebude chybět řada zajímavých soutěží jako například „Hra o poklad!“. Každý,

kdo se do hry bude chtít zapojit si může u vstupu za 30 Kč zakoupit zlatou čokoládovou lodičku. Osm lodiček obsahuje klíč k pokladu, ale pouze jeden z těchto klíčů otevře truhlu s dárkya odměnou 5 000 Kč! Avšak festival bude také věnován učení, a to jak vařit čokoládu.

Ve festivalovém programu samozřejmě nebudou chybět aktivity pro děti, takže si tu na své přijde skutečně celá rodina.

mar